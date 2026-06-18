Česko loni nesplnilo závazek NATO – na obranu stát nevydal dvě procenta HDP. „Ano, beru to, že jsme v něčem selhali, to přiznávám,“ řekl v pořadu Interview ČT24 člen sněmovního výboru pro obranu a místopředseda poslaneckého klubu ODS Pavel Žáček s tím, že ale „věřili, že to půjde zvládnout“. Tématem rozhovoru byla i koncepce armády, kterou po dokončení pošle vláda do výboru pro obranu. „Budeme rozebírat jednotlivé nuance, teprve zjistíme, jak se to změnilo (…) a uvidíme, jestli to bude realistické,“ nastínil Žáček. Tématem rozhovoru byl i vztah amerického prezidenta Donalda Trumpa s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle Žáčka se Česko kritice Spojených států nevyhne. Trump na summitu v Ankaře bude podle něj ukazovat prstem na státy, které závazek dvou procent HDP nesplnily, a tedy i na Babiše. „To opravdu nic nezmění – ani dobré vztahy,“ komentoval Žáček. Pořad moderoval Daniel Takáč.
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Kvůli školení čínských vojenských expertů odvolal Vlček ředitele ústavu jaderné ochrany
13:04před 2 hhodinami
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Muž na Berounsku střílel po policii. Ta ho poté našla mrtvého
Muž se zbraní v Králově Dvoře na Berounsku střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Uvedla to ve čtvrtek večer policie na síti X. Mluvčí krajské policie Barbora Schneeweissová řekla, že muž s největší pravděpodobností před vstupem policistů do domu spáchal sebevraždu.
VideoV něčem jsme selhali, reaguje Žáček na nesplněný závazek NATO
Česko loni nesplnilo závazek NATO – na obranu stát nevydal dvě procenta HDP. „Ano, beru to, že jsme v něčem selhali, to přiznávám,“ řekl v pořadu Interview ČT24 člen sněmovního výboru pro obranu a místopředseda poslaneckého klubu ODS Pavel Žáček s tím, že ale „věřili, že to půjde zvládnout“. Tématem rozhovoru byla i koncepce armády, kterou po dokončení pošle vláda do výboru pro obranu. „Budeme rozebírat jednotlivé nuance, teprve zjistíme, jak se to změnilo (…) a uvidíme, jestli to bude realistické,“ nastínil Žáček. Tématem rozhovoru byl i vztah amerického prezidenta Donalda Trumpa s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle Žáčka se Česko kritice Spojených států nevyhne. Trump na summitu v Ankaře bude podle něj ukazovat prstem na státy, které závazek dvou procent HDP nesplnily, a tedy i na Babiše. „To opravdu nic nezmění – ani dobré vztahy,“ komentoval Žáček. Pořad moderoval Daniel Takáč.
VideoHřensko otevřelo Edmundovu soutěsku, provoz stále omezují následky požáru
Hřensko po prodloužené zimní přestávce znovu otevřelo Edmundovu soutěsku. Provoz vyhlášeného turistického místa stále omezují následky rozsáhlého lesního požáru z léta 2022. Do kaňonu se dostane jen asi dvě stě lidí denně. Edmundova soutěska běžně otevírala už na Velikonoce, letos to pozdržely nestabilní kameny nad stezkou. Měla by být otevřena denně až do konce října, při silném větru nebo dešti ji ale Hřensko může z důvodu bezpečnosti zase uzavřít.
Kvůli školení čínských vojenských expertů odvolal Vlček ředitele ústavu jaderné ochrany
Šéf hasičů Vladimír Vlček ve čtvrtek odvolal ředitele ústavu jaderné ochrany Tomáše Dropu kvůli školení čínských vojenských expertů. Zadal i kontrolu tohoto ústavu u Příbrami, který spadá pod hasiče. O odvolání hovořil dříve ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Dropa řekl Deníku N, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Na informaci o odvolání podle serveru ředitel ústavu zatím nereagoval. Vedením bude dočasně pověřen náměstek pro výzkum a vývoj Jakub Vaněk.
Ředitelem KRNAPu ministr jmenoval Moravce z České lesnické akademie Trutnov
Ředitelem Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve čtvrtek ministr životního prostředí (MŽP) Igor Červený (Motoristé) jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce, zjistila agentura ČTK. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Za priority Moravec označil ochranu místní přírody, protipožární opatření či digitalizaci. Chce bojovat proti výstavbě apartmánů.
Ředitelem ČIŽP se stal volební kandidát Motoristů Pavel Straka
Ministr Igor Červený (Motoristé) jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Pavla Straku, sdělilo ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
Pražští zastupitelé odvolali Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru
Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa (ANO) kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. Na jeho místo zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. V hlasování to podpořily všechny kluby kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Náměstek primátora Jaromír Beránek (Piráti) také v pondělí na radě města předloží návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Zastupitelé ANO se svého kolegy zastali.
Žalobce poslal před soud dva lidi a firmu kvůli údajným manipulacím se zakázkami v Plzni
Státní zástupce obžaloval dva lidi a firmu kvůli údajným manipulacím s veřejnými zakázkami v Plzni. Konkrétně šlo o elektronický systém pro kontrolu příspěvkových organizaci Plzeňského kraje. Obžaloba je viní ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a jednu obviněnou osobu také ze zneužití pravomoci úřední osoby. Uvedla to plzeňská okresní státní zástupkyně Ivana Hostašová. Za první skutek hrozí až osm let vězení, za zneužití pravomoci úřední osoby pak až deset let za mřížemi.
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