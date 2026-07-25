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V Česku je nejvíce lidí s poruchou příjmu potravy v historii měření, počet hospitalizovaných loni poprvé přesáhl deset tisíc. Podle průzkumů je ale těch, kteří mají problémy s jídlem, asi čtyřikrát tolik. Smrtí nemoc skončí zhruba v deseti procentech případů. Nejrizikovější skupinou jsou mladé dívky, i když přibývá lidí ve středním a starším věku. Raketový narůst přinesly covidové roky, číslo se ale nadále zvyšuje. Podle odborníků je důvodem hlavně užívání sociálních sítí a nejistá doba. „Sociální sítě, které nám ukazují virtuální realitu, jak člověk má vypadat nebo co si má myslet, vedou k tomu, že se k tomu vztahují lidé ve vývoji,“ říká vedoucí pražského centra poruch příjmu potravy Hana Papežová.