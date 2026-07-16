Počet případů boreliózy roste. Stojí za tím změna hlášení i delší klíšťová sezona


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24

Státní zdravotní ústav (SZÚ) eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliózy. Za první pololetí roku 2026 SZÚ zaznamenal 5320 případů, o čtyři tisíce víc než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezona. České televizi to sdělila Kateřina Kybicová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu. Přidala také varování kvůli podceňované prevenci ve městech, kde jsou klíšťata mnohem více infikovaná než v lesích.

Za celý rok 2025 SZÚ eviduje přes jedenáct tisíc případů boreliózy. Letos do konce června se jich objevilo 5320, v minulém roce to za stejnou dobu bylo lehce přes 1300 a v roce 2024 přes 1200 případů. Výrazný nárůst způsobila hlavně změna v evidenci lymské boreliózy. „Před rokem byla borelióza začleněna do systému včasného varování. Loni v červenci se to zavedlo u praktiků a dětských praktiků,“ vysvětlila Kybicová.

Podle mluvčí SZÚ Štěpánky Čechové od loňského července hlásí praktičtí lékaři diagnózu automaticky, například na základě typické červené skvrny po přisátém klíštěti. Předchozí systém byl složitější. „Nejde o nárůst infekce jako spíše o narovnání systému podhlášenosti k obrazu o reálném stavu,“ uvedla na jaře.

V nárůstu počtu případů boreliózy podle Kybicové hraje roli i zvýšená aktivita klíšťat. „Klíšťová sezona se prodlužuje. Klíšťata začínají být aktivní velmi brzo na jaře a zůstávají dlouho do podzimu.“ Česko je endemickou zemí pro boreliózu s nadprůměrným výskytem onemocnění v rámci EU.

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Klíště

Podceňovaná prevence ve městech

Zásadní rozdíl vidí Kybicová v infikovanosti klíšťat boreliózou ve městech a ve volné přírodě. „V městských lokalitách je to 25 až 30 procent. Naproti tomu v lesích jsou klíšťata mnohem méně infikovaná, tam je to okolo deseti procent napříč republikou.“ Výrazně méně klíšťat bývá infikováno vzácnější klíšťovou encefalitidou, podle Kybicové do jednoho procenta.

Ačkoliv je riziko nakažení boreliózou v městském prostředí výrazně vyšší, lidé zde mají podle Kybicové tendenci zanedbávat přípravu. „Když jdeme do lesa na houby, tak si na to klíště vzpomeneme, vezmeme si holínky a použijeme repelent. Holínky si určitě nebudeme brát, když se jdeme projít a vyvenčit psa někde v parku,“ popsala. Na prevenci proti klíšťatům by podle ní lidé měli myslet i ve městech a po každém pobytu v zeleni se prohlédnout.

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Riziko nákazy stoupá, čím déle je klíště přisáté. Lymská borelióza i klíšťová encefalitida se mohou projevit horečkou, únavou a bolestmi kloubů a svalů. U boreliózy jim většinou předchází červená skvrna v místě kousnutí klíštětem.

SZÚ i řada soukromých laboratoří provádí testování klíšťat na zakázku. Lidé mohou přinést klíště, které měli přisáté na kůži a zjistit, zda je infikované. „Infektologové to nemají rádi. Že je klíště infikované, neznamená, že na nás nemoc přeneslo,“ upozornila Kybicová.

U malých dětí ale dává podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu test klíštěte smysl. „Mají jemnou kůži. Když se klíště objeví třeba ve vláskách, je těžší sledovat, jestli se skvrna tvoří nebo ne,“ upřesnila Kybicová.

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