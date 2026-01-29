Macinka míří na schůzku unijních ministrů zahraničí

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pokračuje v návštěvě Bruselu. Na programu má první účast na schůzce ministrů zahraničí Evropské unie (EU). Ti ve čtvrtek mají projednat sankce proti Íránu a či podporu Ukrajině. Šéf české diplomacie ve středu jednal se šéfem NATO Markem Ruttem, po schůzce prohlásil, že je „předčasné řešit složení delegace na summitu NATO, a to včetně účasti prezidenta Petra Pavla“. Následně se sešel i se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou.
Unijní ministři zahraničí budou v Bruselu jednat o ruské agresi proti Ukrajině a o situaci na Blízkém východě, zejména v Íránu. Podle zdrojů agentury ČTK se očekává přijetí dalších sankcí vůči íránským představitelům v reakci na zásah režimu proti masovým demonstracím, který si podle pozorovatelů vyžádal tisíce obětí.
Na úvod diskuse o Ukrajině se s ministry prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, aby je informoval o situaci v terénu a o nejaktuálnějších potřebách země, která již téměř čtyři roky čelí ruské agresi. Očekává se, že ministři se budou zabývat zejména intenzivními ruskými útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a možnostmi další energetické podpory Kyjeva.
EU rovněž pracuje na dalším, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku a ministři by měli nastínit, jaká omezení jsou pro ně prioritou.
Nové sankce proti Íránu budou podle všeho souviset s íránskou pomocí Rusku ve válce proti Ukrajině, ale rovněž s potlačováním protivládních demonstrací v zemi. Navrhovaná opatření by měla spadat pod sankční režim EU proti Íránu v oblasti lidských práv a měla by rozšířit širokou škálu již zavedených zákazů cestování a zmrazení aktiv.
Zda se podaří dosáhnout dohody i ohledně zařazení íránských revolučních gard mezi teroristické organizace, zatím není jasné. Několik zemí je totiž proti a pro přijetí je potřeba jednomyslnost. Spojené státy označily íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci již v roce 2019.
Středeční Macinkovy schůzky
Macinka do Bruselu zavítal ve středu. Po schůzce s Ruttem mimo jiné prohlásil, že je prý vhodné, kdyby Česko na summitu NATO reprezentoval premiér Andrej Babiš (ANO).
„Já myslím, že předmětem schůzky (s Ruttem) bylo mnoho daleko důležitějších věcí,“ reagoval Macinka na dotaz, zda účast Pavla na summitu s Ruttem řešil. Poznamenal přitom, že nejde úplně o téma k debatě právě s generálním tajemníkem, „protože jemu je to víceméně asi jedno“, ale s českou misí při NATO, která se tím bude zabývat.
Mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga v úterý uvedl, že ve věci účasti Pavla je relevantní dohoda mezi hlavou státu a premiérem. Babiš dříve opakovaně řekl, že bude Česko na summitu zastupovat Pavel.
Rutte dle Macinky na schůzce ocenil že Česko bude nadále organizačně zajišťovat muniční iniciativu. „Pro naše ukrajinské a západní partnery je důležité, že Česko sice nebude iniciativu financovat, ale bude v ní pokračovat,“ připojil Macinka.
Ministr se po jednání s Ruttem odpoledne setkal ještě se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou a s komisařkou pro rozšíření Martou Kosovou. S Kallasovou debatovali zejména o ruské válce proti Ukrajině a situaci na Blízkém východě.
