Macinka míří na schůzku unijních ministrů zahraničí


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pokračuje v návštěvě Bruselu. Na programu má první účast na schůzce ministrů zahraničí Evropské unie (EU). Ti ve čtvrtek mají projednat sankce proti Íránu a či podporu Ukrajině. Šéf české diplomacie ve středu jednal se šéfem NATO Markem Ruttem, po schůzce prohlásil, že je „předčasné řešit složení delegace na summitu NATO, a to včetně účasti prezidenta Petra Pavla“. Následně se sešel i se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou.

Unijní ministři zahraničí budou v Bruselu jednat o ruské agresi proti Ukrajině a o situaci na Blízkém východě, zejména v Íránu. Podle zdrojů agentury ČTK se očekává přijetí dalších sankcí vůči íránským představitelům v reakci na zásah režimu proti masovým demonstracím, který si podle pozorovatelů vyžádal tisíce obětí.

Na úvod diskuse o Ukrajině se s ministry prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, aby je informoval o situaci v terénu a o nejaktuálnějších potřebách země, která již téměř čtyři roky čelí ruské agresi. Očekává se, že ministři se budou zabývat zejména intenzivními ruskými útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a možnostmi další energetické podpory Kyjeva.

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům
Ilustrační foto

EU rovněž pracuje na dalším, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku a ministři by měli nastínit, jaká omezení jsou pro ně prioritou.

Nové sankce proti Íránu budou podle všeho souviset s íránskou pomocí Rusku ve válce proti Ukrajině, ale rovněž s potlačováním protivládních demonstrací v zemi. Navrhovaná opatření by měla spadat pod sankční režim EU proti Íránu v oblasti lidských práv a měla by rozšířit širokou škálu již zavedených zákazů cestování a zmrazení aktiv.

Írán odpojil internet v panice, Starlink rušit nedokáže
Internet v Íránu

Zda se podaří dosáhnout dohody i ohledně zařazení íránských revolučních gard mezi teroristické organizace, zatím není jasné. Několik zemí je totiž proti a pro přijetí je potřeba jednomyslnost. Spojené státy označily íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci již v roce 2019.

Při protestech v Íránu zemřelo podle AP přes šest tisíc lidí
Protiamerický billboard v Teheránu

Středeční Macinkovy schůzky

Macinka do Bruselu zavítal ve středu. Po schůzce s Ruttem mimo jiné prohlásil, že je prý vhodné, kdyby Česko na summitu NATO reprezentoval premiér Andrej Babiš (ANO).

„Já myslím, že předmětem schůzky (s Ruttem) bylo mnoho daleko důležitějších věcí,“ reagoval Macinka na dotaz, zda účast Pavla na summitu s Ruttem řešil. Poznamenal přitom, že nejde úplně o téma k debatě právě s generálním tajemníkem, „protože jemu je to víceméně asi jedno“, ale s českou misí při NATO, která se tím bude zabývat.

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)

Mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga v úterý uvedl, že ve věci účasti Pavla je relevantní dohoda mezi hlavou státu a premiérem. Babiš dříve opakovaně řekl, že bude Česko na summitu zastupovat Pavel.

Rutte dle Macinky na schůzce ocenil že Česko bude nadále organizačně zajišťovat muniční iniciativu. „Pro naše ukrajinské a západní partnery je důležité, že Česko sice nebude iniciativu financovat, ale bude v ní pokračovat,“ připojil Macinka.

Ministr se po jednání s Ruttem odpoledne setkal ještě se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou a s komisařkou pro rozšíření Martou Kosovou. S Kallasovou debatovali zejména o ruské válce proti Ukrajině a situaci na Blízkém východě.

Výběr redakce

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Zimní bouře v USA má nejméně 62 obětí, o víkendu zemi zasáhne další

Zimní bouře v USA má nejméně 62 obětí, o víkendu zemi zasáhne další

před 7 hhodinami
Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Agenti, kteří v Minneapolisu zastřelili muže, jsou podle médií mimo službu

Agenti, kteří v Minneapolisu zastřelili muže, jsou podle médií mimo službu

před 9 hhodinami
Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Macinka míří na schůzku unijních ministrů zahraničí

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pokračuje v návštěvě Bruselu. Na programu má první účast na schůzce ministrů zahraničí Evropské unie (EU). Ti ve čtvrtek mají projednat sankce proti Íránu a či podporu Ukrajině. Šéf české diplomacie ve středu jednal se šéfem NATO Markem Ruttem, po schůzce prohlásil, že je „předčasné řešit složení delegace na summitu NATO, a to včetně účasti prezidenta Petra Pavla“. Následně se sešel i se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou.
před 25 mminutami

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

Při zásahu na pracovišti Městského úřadu Černošice zadržela policie šestnáct lidí, zatím nikoho neobvinila, uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) dopoledne sdělil, že se zásah týká hlavního detašovaného pracoviště v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

Poslanci ve středu ani na druhý pokus nezvolili šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou sněmovny. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře zůstala neobsazená. Uskuteční se nová volba, do níž budou moci poslanecké kluby navrhovat nové nominanty. Sněmovna měla na programu i další body, například úvodní kolo debaty o novele stavebního zákona. Debatu ale po čtyřech hodinách přerušila, vrátí se k ní zřejmě v pátek.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

Opozice ve středu ve sněmovně znovu žádala vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chtěla pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ten vystoupil hned v úvodu schůze. Mimo jiné řekl, že nestojí o zákopovou válku mezi Strakovou akademií a Hradem. Opozice volá po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu. Zároveň svolala schůzi o vyslovení nedůvěry vládě.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

Je předčasné řešit složení delegace na summitu NATO, a to včetně účasti prezidenta Petra Pavla, uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) po jednání se šéfem NATO Markem Ruttem v Bruselu. Bylo by však podle něj vhodné, kdyby Česko na summitu reprezentoval premiér Andrej Babiš (ANO). Předmětem diskuse s Ruttem byla například muniční iniciativa.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) podle serverů Deník N a Seznam Zprávy zavedl benevolentnější pravidla pro cestování ruských diplomatů v schengenském prostoru. Ruští diplomaté akreditovaní v jiné zemi EU musí cesty do Česka jen oznamovat, ministerstvo zahraničí je předem neschvaluje. Macinka ve středu řekl, že bylo třeba rychle vyřešit změnu pravidel a na ministerské úrovni mohl zavést jen oznamování cest, takzvanou notifikaci. Zpřísnění, dodatečnou autorizaci cest, musí podle něj schválit vláda.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Šéfredaktoři vyzvali Macinkův resort, aby pouštěl na brífinky všechna média

Šéfredaktoři deseti českých médií vyzvali v otevřeném dopise ministerstvo zahraničních věcí, aby na své tiskové konference vpouštělo všechna média. Reagovali tak na úterní brífink ministra Petra Macinky (Motoristé), kterého se nemohli zúčastnit zástupci Deníku N. Šéfredaktoři to považují za nepřijatelné. Proti postupu ministerstva se ohradil i Syndikát novinářů. Macinka ve středu novinářům v Bruselu řekl, že ministerstvo určitě nebude zakazovat médiím chodit na tiskové konference resortu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

MPSV připraví důchodovou novelu se stropem věku na 65 letech, řekl Juchelka

Ministerstvo práce připraví v brzké době návrh důchodové novely se zastropováním penzijního věku na 65 letech, návratem k valorizaci o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny, navyšováním důchodu za práci v penzi a se zvednutím penze podle věku. Norma by mohla platit od příštího roku. Novinářům to řekl ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Vláda ANO, SPD a Motoristů slíbila změny v programovém prohlášení. Zrušila by tak část důchodové reformy k udržitelnosti systému penzí, kterou prosadila minulá vláda.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...