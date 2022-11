Američtí těžaři se mohou vrátit do Venezuely. Na příjmy ale Madurův režim nedosáhne

Zástupci venezuelské vlády a opozice v sobotu v mexické metropoli podepsali dílčí dohodu, v níž správu několika miliard dolarů zmrazených v zahraničních bankách svěřily OSN. Venezuelská aktiva budou postupně rozmrazována, aby zmírnila humanitární krizi v této jihoamerické zemi. Finance by mohly být využity například na zlepšení stavu zdravotnictví či elektrické sítě.

Brent by měl klesat

Podle magazínu Forbes „v Bílém domě konečně převládá rozum, alespoň pokud jde o energetické otázky“.

„V minulosti byla země schopna vytěžit více než tři miliony barelů denně. Ale jak země sklouzla do státem řízeného sociálního úpadku, produkce klesla,“ připomíná americký časopis.

Výsledek jednání by měl dále tlačit na nižší cenu severomořské ropy Brent, která podle údajů společnosti TradingEconomics nedávno dosáhla 81 dolarů za barel oproti 73 dolarům na konci listopadu loňského roku.

Nižší ceny ropy by měly pomoci snížit ceny benzinu u pump, zejména ve Spojených státech, což by mělo znamenat dobrý krok pro již tak napjaté rozpočty domácností. Může to také pomoci snížit inflaci, což je další pozitivní faktor, dodává Forbes.