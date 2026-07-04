Slováci v referendu rozhodují o rentě pro Fica a prokuratuře

Slováci od sobotního rána v referendu rozhodují o zrušení nároku některých politiků, například současného premiéra Roberta Fica (Smer), na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Hlasování skončí dvě hodiny před půlnocí. Očekává se, že v pořadí desáté referendum v novodobé historii země, kterému nepředcházela výraznější kampaň, bude kvůli nízké účasti neplatné.
Předseda státní volební komise Eduard Burda na tiskové konferenci řekl, že s výjimkou jedné hlasovací místnosti byly ráno všechny ostatní referendové místnosti otevřené. V jedné z obcí na jižním Slovensku se tak nestalo kvůli zdravotním potížím zapisovatelky místní referendové komise. Úřady pro referendum zřídily více než 5500 hlasovacích místností po celé zemi.
Referendum se koná na základě petice s podpisy občanů, které sbírala neparlamentní strana Demokraté bývalého ministra obrany Jaroslava Nadě. Klíčovou navrhovanou otázku, a to o předčasných volbách, prezident Peter Pellegrini při vyhlášení referenda odmítl. Hlava státu krok zdůvodnila tím, že otázka, která by měla vyústit v konání nových voleb, není v souladu se slovenskou ústavou a s dřívějším rozhodnutím slovenského ústavního soudu.
Nutná většina oprávněných voličů
Pro platnost referenda je podle slovenské ústavy nezbytné, aby se ho zúčastnila většina oprávněných voličů. Tuto podmínku splnilo v zemi jen jedno z dosavadních referend, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie.
Více než 4,3 milionu oprávněných voličů může v sobotním referendu rozhodnout mimo jiné o tom, zda má země zrušit rozhodnutí současné vládní koalice, že nárok na doživotní rentu nově mají také někteří další vrcholní politici země po skončení výkonu ústavní funkce. Podmínky pro přiznání takové renty jsou nastaveny tak, že by je nyní splnil jen čtyřnásobný premiér Fico. Referendum se nevztahuje na případné zrušení doživotní odměny pro bývalé prezidenty.
Druhá referendová otázka se týká obnovení elitních složek prokuratury a policie. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 v rámci rozsáhlých změn v trestním právu zrušila úřad speciální prokuratury, který v minulosti vykonával dozor například nad vyšetřováním kauz z doby dřívějšího vládnutí Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Za nynější vlády zanikla rovněž speciální jednotka policie NAKA, která vedla také uvedená vyšetřování a kterou nahradila jiná policejní složka.