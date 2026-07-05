Kameraman Richardson ve Varech převzal Křišťálový glóbus

Kameraman Robert Richardson, držitel tří Oscarů a sedmi dalších oscarových nominací, v neděli převzal na karlovarském festivalu ocenění Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stonea, Martina Scorseseho či Quentina Tarantina. K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přizvali herce Harveyho Keitela.
„Cenu dostávám od výjimečného člověka, protože Harvey Keitel je jeden z největších herců všech dob,“ uvedl Richardson. „Když se rozhlédnu ve městě a v tomto sále, tak vidím mladé lidi. A tato cena představuje budoucnost a díky festivalu se dostávají filmy mezi lidi,“ dodal k udělení Křišťálového glóbusu.
Ke vzniku celovečerního dokumentárního debutu Hojdová jako studentka kamery na pražské FAMU oslovila Richardsona s prosbou, zda by se mohl stát tématem její diplomové práce. Jeden z nejuznávanějších kameramanů současného Hollywoodu na její e-mail odpověděl a z původního studentského záměru se zrodilo tvůrčí i osobní přátelství.
„Je mi velkou ctí být tady, Karlovy Vary jsou festival, kam jsem jezdila od patnácti let,“ sdělila Hojdová, která při děkovné řeči neudržela slzy dojetí.
Richardson poskytl Hojdové stovky hodin osobních videoarchivů a vpustil ji do svého soukromí. Cestovala s ním po světě, účastnila se předávání Oscarů a sledovala ho při práci na velkých filmových produkcích. Vznikla tak ukázka, že cesta do světové kinematografie může začít jedním e-mailem, odvahou a ochotou jít za svým tématem dál, než se na začátku zdálo možné. V tuzemských kinech bude dokument od 12. listopadu.
Hojdová se jako kameramanka podílela na několika filmech. Její snímek Sen byl nominován na cenu za nejlepší kameru v kategorii krátkého filmu na festivalu Camerimage a získal Cenu Jaroslava Kučery udělovanou Českou asociací kameramanů.
Trojnásobný držitel Oscara
Richardson patří k filmařům, kteří zásadně ovlivnili vizuální jazyk moderní kinematografie. Je trojnásobným držitelem Oscara za kameru k filmům JFK, Letec a Hugo a jeho velký objev. Stojí za obrazovou podobou takových uznávaných a kultovních filmů jako Četa, Narozen 4. července, Wall Street, Takoví normální zabijáci, Casino, Kill Bill, Hanebný pancharti, Prokletý ostrov, Nespoutaný Django, Osm hrozných nebo Tenkrát v Hollywoodu. Jeho styl je ceněný pro odvážnou práci se světlem, pohybem a emocionální intenzitou obrazu.
Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v pátek osobně převzal také herec Dustin Hoffman. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary letos obdrželi herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg. V průběhu festivalu ji obdrží také herečka Magda Vášáryová a herec Jeffrey Wright.
Festival potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.