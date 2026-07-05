Kameraman Richardson ve Varech převzal Křišťálový glóbus


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kameraman Robert Richardson, držitel tří Oscarů a sedmi dalších oscarových nominací, v neděli převzal na karlovarském festivalu ocenění Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stonea, Martina Scorseseho či Quentina Tarantina. K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přizvali herce Harveyho Keitela.

„Cenu dostávám od výjimečného člověka, protože Harvey Keitel je jeden z největších herců všech dob,“ uvedl Richardson. „Když se rozhlédnu ve městě a v tomto sále, tak vidím mladé lidi. A tato cena představuje budoucnost a díky festivalu se dostávají filmy mezi lidi,“ dodal k udělení Křišťálového glóbusu.

Ke vzniku celovečerního dokumentárního debutu Hojdová jako studentka kamery na pražské FAMU oslovila Richardsona s prosbou, zda by se mohl stát tématem její diplomové práce. Jeden z nejuznávanějších kameramanů současného Hollywoodu na její e-mail odpověděl a z původního studentského záměru se zrodilo tvůrčí i osobní přátelství.

„Je mi velkou ctí být tady, Karlovy Vary jsou festival, kam jsem jezdila od patnácti let,“ sdělila Hojdová, která při děkovné řeči neudržela slzy dojetí.

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Dustin Hoffman na filmovém festivalu v Karlových Varech

Richardson poskytl Hojdové stovky hodin osobních videoarchivů a vpustil ji do svého soukromí. Cestovala s ním po světě, účastnila se předávání Oscarů a sledovala ho při práci na velkých filmových produkcích. Vznikla tak ukázka, že cesta do světové kinematografie může začít jedním e-mailem, odvahou a ochotou jít za svým tématem dál, než se na začátku zdálo možné. V tuzemských kinech bude dokument od 12. listopadu.

Hojdová se jako kameramanka podílela na několika filmech. Její snímek Sen byl nominován na cenu za nejlepší kameru v kategorii krátkého filmu na festivalu Camerimage a získal Cenu Jaroslava Kučery udělovanou Českou asociací kameramanů.

Trojnásobný držitel Oscara

Richardson patří k filmařům, kteří zásadně ovlivnili vizuální jazyk moderní kinematografie. Je trojnásobným držitelem Oscara za kameru k filmům JFK, Letec a Hugo a jeho velký objev. Stojí za obrazovou podobou takových uznávaných a kultovních filmů jako Četa, Narozen 4. července, Wall Street, Takoví normální zabijáci, Casino, Kill Bill, Hanebný pancharti, Prokletý ostrov, Nespoutaný Django, Osm hrozných nebo Tenkrát v Hollywoodu. Jeho styl je ceněný pro odvážnou práci se světlem, pohybem a emocionální intenzitou obrazu.

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Festival potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.

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