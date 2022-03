Bennett jednal s německým kanceléřem o ukončení války na Ukrajině

Hlavní pozornost se během rozhovoru, který trval asi 90 minut, soustředila na výsledky Bennettova jednání v Moskvě, uvedl mluvčí německé vlády podle agentur. Oba šéfové vlád se dohodli zůstat v těsném kontaktu a za společný cíl označili ukončení války na Ukrajině, a to co nejdříve. „O obsahu jednání uniklo jen málo podrobností,“ poznamenala agentura AFP.

Bennett se dosud nepřipojil k mezinárodnímu odsuzování ruské invaze na Ukrajinu. Premiér zdůrazňuje silné vazby, jaké spojují Izrael s Moskvou a Kyjevem. Kvůli této blízkosti k oběma válčícím stranám se Izrael nabídl jako prostředník, což podpořili ukrajinští představitelé. Bennett je nábožensky založený Žid, který obvykle nepracuje o sobotách, což je židovský sváteční den šabat, zasvěcený odpočinku. Výjimkou jsou mimořádné okolnosti.

Bennett do Moskvy zavítal jako vůbec první zahraniční vůdce od ruské invaze na Ukrajinu. Po tříhodinovém jednání s Putinem hovořil po telefonu se Zelenským, než odcestoval do Berlína. Z Německa se vrací do Izraele. Podle komuniké izraelské vlády premiér hovořil s ukrajinským prezidentem Zelenským dvakrát.