Chtěli jsme zpátky, ale pak začali bombardovat i za městem, říká žena z Kyjeva. Do Česka přišlo přes 38 tisíc uprchlíků

„Holky nám nabídly odvoz, tak jsme si k nim sedli a jeli a ocitli jsme se tady,“ popisuje Kateryna Semeňuta. Mezi dobrovolníky byla také Ruska Jaroslava Bazajkina, která od čtrnácti let žije v Česku. „Bylo nás pět, jeli jsme se třemi auty, abychom mohli vyzvednou co nejvíc lidí a přivézt je sem. Během několika hodin jsme se rozhodli, že tam jedeme,“ vysvětluje Bazajkina, která již pomohla desítkám Ukrajinců.

Oficiálně se podle úřadů do Česka uchýlilo 38 505 lidí prchajících před ruskou invazí. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale již v pátek prohlásil, že podle odhadů je v zemi přes padesát tisíc uprchlíků. Do Česka jich denně přicházejí tisíce.

Vzdušná cesta na hraniční přechod Vyšné Nemecké je podle Vašňáka zatím dostupná a bezpečná. Cílem místní soukromé letecké společnosti ale bylo dostat se až do válkou zasažené země. „Reálné by to dle mého bylo. Otázkou je to z bezpečnostního hlediska. Vzdušný prostor s Ukrajinou je uzavřen čili snažíme se získat nějaká povolení a uvidíme, jak to bude probíhat. Samozřejmě jsme tomu nakloněni a jsme připraveni operovat i v západní části Ukrajiny,“ vysvětluje Vašňák.

Asistenční centra si zvykají na nábor běženců

V Brně na výstavišti se může opět registrovat každý, kdo utíká před válkou, potvrdila Markéta Chumchalová z tiskového oddělení Jihomoravského kraje. Kvůli velkému náporu dostávali v pátek čísla jen lidé, kteří neměli zajištěné ubytování.

Situace se zlepšila už v pátek večer. „Opadl nápor. Registrační čísla se nyní dávají všem, odbavení je plynulé. V nárazových frontách stojí jednotky lidí,“ uvedla Chumchalová. Mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský informoval, že ráno odjelo šestadvacet uprchlíků autobusem do Blanska, kde naleznou ubytování. Noc strávili na výstavišti.

V pátek otevřené pražské středisko v Kongresovém centru na Vyšehradě do půlnoci odbavilo již 2600 běženců. Nápor byl i v noci obrovský, uvedl na Twitteru pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Kdo umí ukrajinsky a může o víkendu přijít pomáhat s tlumočením, je podle Hřiba vítán.

Kongresové centrum Praha - dnes k 24:00 odbaveno 2600 osob, z toho bylo ubytování zajištěno pro 390 osob. Pokud umíte ukrajinsky a můžete dorazit v sobotu nebo v neděli pomáhat s tlumočením, tak uvítáme každého dobrovolníka. Stačí se nahlásit u vstupu. pic.twitter.com/66oWUWRbAk — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 4, 2022

Centrum na Vyšehradě zažívá nápor i v sobotu. Kapacita je koncipována pro dva tisíce lidí, do 12:00 ale pracovníci již odbavili na dvanáct set běženců a další tisíc na vyřízení registrace čeká. „Pokud je kapacita uvnitř Kongresového centra ve velkém sále, tak jsou v něm usazeni lidé, kteří čekají na registraci, aby nečekali venku v nevlídném počasí,“ doplnil primátor.

Před centrem v areálu zlínské nemocnice vytvořili v sobotu uprchlíci dlouhou frontu. Podle odhadů hasičů, kteří se na provozu zařízení podílejí, čekalo už ráno na vyřízení dokladů dvě stě lidí. Centrum funguje od čtvrtka, za první den odbavilo 180 lidí, v pátek jich bylo 260, oznámila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.