Ruský útok na Dnipro zabil pět lidí, desítky zranil

Při ruském útoku na město Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny bylo zabito pět lidí. Informoval o tom v pondělí šéf vojenské správy regionu Oleksandr Hanža. Dalších 21 osob bylo podle něj zraněno. Rusko hlásí údajné dobytí další vesnice ve východoukrajinské Doněcké oblasti.
Hanža na platformě telegram uvedl, že při útoku v Dnipru, který patří mezi největší ukrajinská města, byl poškozen soukromý podnik. Neupřesnil, o jaký druh úderu šlo. Podle místní policie šlo o úder ruskou řízenou střelou.
Ruské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo dobytí další vesnice na východě Ukrajiny, konkrétně Bohodarivky v Doněcké oblasti. Podobné dílčí úspěchy Moskva oznamuje téměř každodenně, ale zprávy z bojiště nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Ruské ministerstvo rovněž tvrdí, že ruské prostředky protivzdušné obrany sestřelily za posledních čtyřiadvacet hodin dvanáct naváděných leteckých bomb a 415 bezpilotních letounů ukrajinských ozbrojených sil. Čtyři drony směřující na Moskvu v pondělí sestřelily systémy protivzdušné obrany, oznámil moskevský starosta Sergej Sobjanin na síti Maks.
Rusko tvrdí, že útočilo na skladovací a odpalovací místa pro bezpilotní letouny dlouhého doletu patřící ukrajinským ozbrojeným silám a také na místa rozmístění ukrajinských jednotek.
Zintenzivnění ukrajinských odvetných útoků
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko útočí na Ukrajinu mimo jiné bezpilotními letouny a střelami prakticky denně po celou dobu války.
Ukrajina své údery na ruské cíle v poslední době zintenzivnila. Ukrajinci přitom útočí mimo jiné na ruskou ropnou infrastrukturu, čímž se podle Kyjeva snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.