AP: Izraelské údery v Gaze zabily nejméně osm lidí včetně dvou dětí

Při pondělních izraelských úderech v jižní a centrální části Pásma Gazy zahynulo nejméně osm lidí, včetně dvou dětí, a dalších nejméně 20 lidí bylo zraněno, píše agentura AP s odkazem na tamní zdravotnické zdroje. Při útoku na stan v oblasti města Dajr Balah, kde se ukrývali vysídlení Palestinci, byli zabiti tři lidé, včetně osmiletého chlapce a jeho dědečka. Izraelská armáda uvedla, že cílem byl člen hnutí Palestinský islámský džihád Záhir Abú Sálim, který se podle ní podílel na útoku na Izrael ze 7. října 2023. Izrael v útocích pokračuje navzdory příměří uzavřenému loni v říjnu. Izrael i teroristické hnutí Hamás se pravidelně obviňují z porušování tohoto příměří.
Při útoku izraelského dronu na stan v uprchlickém táboře v oblasti Mavásí na jihu Pásma Gazy zahynula 23letá matka a její roční dcera. Oblast Mavásí izraelská armáda prohlásila za takzvanou humanitární, a tedy bezpečnou zónu, ještě před vyhlášením příměří. Armáda v minulosti Palestince vyzývala, aby se kvůli vlastní bezpečnosti do Mavásí přemisťovali a vyhnuli se tak bojovým zónám.
Úder ve městě Karára zabil 31letého muže a další úder u města Chán Júnis zabil dva lidi.
Přestože od příměří uzavřeného loni v říjnu intenzita bojů výrazně poklesla, izraelská armáda nadále podniká letecké údery. Podle zdravotnických úřadů v Pásmu Gazy při nich od uzavření příměří zahynulo 1045 Palestinců. Izrael uvedl, že útoky se zaměřují na ozbrojence a jsou reakcí na střelbu na izraelské vojáky a další porušování příměří.
Komise OSN minulý týden uvedla, že izraelské úřady a bezpečnostní síly cíleně útočily na palestinské děti, a dopustily se tak v Pásmu Gazy genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Přibližně 30 procent obětí v Gaze jsou právě děti a mladiství. Izrael závěry komise odmítl jako nepravdivé a zaujaté.
Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy, které spravuje hnutí Hamás, uvádí, že od začátku války si izraelská ofenziva vyžádala více než 73 tisíc palestinských obětí. Úřad nerozlišuje mezi civilisty a ozbrojenci, agentury OSN i nezávislí odborníci však jeho statistiky dlouhodobě považují za důvěryhodné.
Izraelským vojenským operacím předcházel útok ozbrojenců teroristické organizace Hamás na Izrael, při kterém bylo 7. října 2023 zabito přibližně 1200 lidí a dalších 251 bylo uneseno jako rukojmí.