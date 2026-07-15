Děčín reklamuje novou lávku přes Labe, prkna se začala vlnit

Děčín chystá reklamaci nové lávky přes Labe za zhruba 120 milionů korun. Pro veřejnost je otevřená od května. Prkna z tropického dřeva se na několika místech zvlnila a podle vedení města mohou být nebezpečná pro chodce i cyklisty. Příčinu deformace mají určit znalci.
Lávka propojuje Mariánskou louku pod děčínským zámkem s centrem Podmokel a hlavním nádražím. Denně ji využívají pěší i cyklisté.
„Prkno je zkroucené, tady vzniká ostrá hrana a schod. Když bude mít cyklista měkčí přední kolo, může se stát, že buď prorazí duši, nebo dokonce dojde k nějakému úrazu,“ řekl primátor Děčína Jiří Anděl (ANO).
Tropické dřevo mělo být kvalitnější
Zvlněných prken si lidé všímají už několik týdnů. „Ta lávka není úplně dokonalá. Drncá to, člověk se bojí, že si ukopne palec, takže je to trošku nebezpečné,“ popsala místní obyvatelka Terezie Matušková. „Všiml jsem si, že je to poškozené. Zrovna jsem nad tím přemýšlel, jestli to jsou mezery, anebo jestli je to vada materiálu,“ poznamenal cyklista Daniel Khol.
Podle obyvatel by lávka vzhledem k ceně mohla vypadat lépe. „Lávka byla velmi drahá zejména proto, že byla použita tropická dřevina, která měla vydržet roky a měla mít protismykové vlastnosti. Ale když se podíváte na ta prkna, tak jsou zvlněná jak paragraf,“ řekl Anděl.
Příčinu stanoví znalci
Děčín připravuje reklamaci. Zhotovitel už avizoval, že po jejím zahájení začne závadu řešit. „Postupovali jsme v souladu s technologickým předpisem montáže. V nejbližší době proběhne šetření za účasti znalců z oboru, dojde k označení nejvíce zdeformovaných fošen a následně zajistíme jejich výměnu,“ uvedla mluvčí společnosti STRABAG Jana Kohoutová.
Kdo za deformaci prken nese odpovědnost, zatím není jasné. „Tyto otázky bude možné objektivně posoudit až na základě závěrů znaleckých posudků,“ dodala Kohoutová.
Dodavatel navíc stále dolaďuje tlumení konstrukce podle zkušeností z provozu. V budoucnu mají na lávku navázat další projekty, především na pravém břehu Labe.