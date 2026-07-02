Obce se obávají rozpadu Agentury pro sociální začleňování, poslaly dopis Babišovi

Zástupci obcí, ve kterých dlouhodobě řeší sociální problémy, se obrátili otrevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše (ANO). Upozorňují v něm na kritické dopady reorganizace Agentury pro sociální začleňování a žádají premiéra o jednání. Odborníci z Agentury pomáhali obcím především s řešením projektů souvisejících s bojem s chudobou, řešením patologických jevů nebo třeba začleňováním lidí z vyloučených lokalit zpět do života.
Na hrozící rozpad Agentury pro sociální začleňování, odchody odborníků a ohrožení projektů financovaných z evropských fondů upozornili v úterý představitelé několika měst, která s agenturou dlouhodobě spolupracují. Tři měsíce po sloučení agentury s jiným útvarem ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a odvolání vedení agentury se výrazně zhoršila podpora poskytovaná obcím, uvedli v dopise zástupci obcí.
Otevřeným dopisem se v úterý na premiéra obrátili zástupci Jablonce nad Nisou, Chomutova, Litvínova a Žďáru nad Sázavou. Reorganizace, která nabyla účinnosti 1. dubna, vedla podle nich k odchodu řady zkušených pracovníků včetně lokálních konzultantů a expertů na revitalizaci sociálně vyloučených lokalit. Obce tak podle nich přišly o klíčové partnery, kteří pomáhali připravovat projekty dostupného bydlení, koordinovat spolupráci mezi institucemi nebo řešit problematiku sociálního vyloučení přímo v terénu.
Zmapování vyloučených lokalit
Město Jablonec nad Nisou začalo s agenturou spolupracovat v roce 2023, kdy zmapovala vyloučené lokality a navrhla několik opatření. „Agentura pro nás byla hlavně pomocnou rukou. Pomohla nám sehnat finance na kontaktní místo pro bydlení, na vzdělávání dětí a mládeže, na volnočasové aktivity dětí a mládeže, na dluhové poradenství,“ vypočítává jablonecká náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro město, SZ) a dodává také funkci odborného partnera pro metodiky analýzy.
Zatímco v jiných městech už někteří koordinátoři odešli, Jablonec svou koordinátorku ještě má. Podle Opočenské by si ji teoreticky mohlo město dovolit i ze svých zdrojů, ale peníze by v tom případě museli zase odebrat někde jinde.
„Platíme hlavně náklady na lidi, kteří v terénu pomáhají právě sociálně slabším nebo lidem, kteří se dostanou do problémů a jsou ohroženi ztrátou bydlení,“ říká Opočenská. „Většinou je na tyto lidi nabaleno spousta dalších problémů, nezaměstnanost, záškoláctví a třeba dluhy. V kontaktním místě jim pracovníci pomohou postupně rozplétat uzel těch problémů, aby se nepropadali ještě hlouběji,“ doplňuje.
Dopis podepsal i Chomutov a Litvínov
Otevřený dopis premiérovi podepsali i zástupci měst Chomutov a Litvínov. „Celá problematika je závislá na multidisciplinárním přístupu, který zprostředkovávala právě Agentura pro sociální začleňování,“ říká litvínovský zastupitel a spoluzakladatel komunitního centra Libuše Petr Globočník (Litvínov do toho!).
„Díky tomu, že se jednalo o nadresortní orgán a nebyli ukotveni na jednom ministerstvu, tak (agentura) zprostředkovávala poznatky z praxe pro úředníky jednotlivých ministerstev a právě proto byla její role nezastupitelná,“ upozorňuje Globočník.
Výzva k otevřenému dialogu
Za největší riziko považují zástupci měst budoucnost takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení. Tento mechanismus funguje od roku 2011 a prostřednictvím evropských fondů financuje stovky projektů zaměřených na řešení sociálního vyloučení, podporu dostupného bydlení či integraci ohrožených domácností. Představitelé měst zdůrazňují, že sociální vyloučení patří k nejsložitějším problémům veřejné správy a vyzývají proto vládu k otevřenému dialogu o budoucnosti podpory v této oblasti.
Agentura pro sociální začleňování začala fungovat v březnu 2008 jako jeden z odborů Úřadu vlády, přispět má ke zlepšení situace v místech s takzvanými vyloučenými lokalitami. Financuje se hlavně z evropských dotací. Od ledna 2020 spadá pod MMR, které rozhodlo o zrušení všech vedoucích míst v agentuře a jejím sloučení s odborem bydlení. Kontinuita agendy i rozpracované projekty zůstanou na ministerstvu zajištěny, ujišťovalo ministerstvo. Podle samospráv je ale po reorganizaci podpora stále méně dostupná a někde zcela chybí.
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