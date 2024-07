V Česku přibylo vyloučených lokalit. V začleňování lidí pomáhají i samotné obce

Situaci v obci pomáhá zlepši také objekt, ve kterém je komunitní centrum, městská knihovna či bezplatná dluhová poradna. Do tamní klubovny se chodí děti bavit, ale i doučovat. „Je to takový prostředník mezi školou, rodiči a komunitním centrem. Víme, že ty děti třeba v 8:02 nepřišly do školy, máme zprávu od učitelky a už to řešíme,“ popsala koordinátorka komunitního centra Nikola Stránská.

Index sociálního vyloučení

Počet lidí s nedokončeným základním vzděláním je jedním z kritérií Indexu sociálního vyloučení. Obce dělí do skupin podle míry zátěže. Do té nejvyšší, která je označena červeně, patřily i Velké Hamry. Momentálně je obec už v oranžové kategorii.