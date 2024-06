Na vyloučené lokality Schiller navrhuje cílený program. Hrad prosazuje víc obecních bytů

Problém vyloučených lokalit máme desetiletí, ale stále ho nikdo neřeší, upozornil v pořadu Události, komentáře hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). Týká se hlavně tří krajů. Potřebné zákony se nedaří protlačit sněmovnou, proto by Schiller navrhl pro zasažené regiony samostatný program. Podle poradkyně prezidenta pro sociální oblast a neziskový sektor Lucie Polákové je důležité, aby obce měly větší bytové fondy a mohly byty pronajímat za dostupnou cenu nízkopříjmovým rodinám. Oba se shodli na zefektivnění systému cenové mapy nájemního bydlení.

Debatu o chudobě, sociálních problémech, vyloučených lokalitách a dostupnosti bydlení otevřel prezident Petr Pavel, který v minulém týdnu navštívil Ústecký a v pondělí i Karlovarský kraj. Upozornil například na cenové mapy nájemného, které neodpovídají cenám v místě obvyklým, což pomáhá obchodu s chudobou.

Pavel zmínil mimo jiné i to, že sedmdesát procent vyloučených lokalit je ve třech krajích. Právě tam pak působí spekulanti, kteří byty skupují a nabízejí je rodinám, které by střechu nad hlavou jinde nenašly.

Vyvlastnění jako jedno z možných řešení

S problematikou obchodníků s chudobou souvisí zmínka prezidenta o možnosti vyvlastnění jejich bytů, která vyvolala i řadu nesouhlasných reakcí. Podle Polákové ale své tvrzení uvedl na pravou míru na tiskové konferenci v Litvínově, kde řekl, že návrh na vyvlastnění byl snahou o otevření diskuze – nemusí to být jediná nutná cesta, ale jen možný návrh řešení.

„Prezident tu není od toho, aby přinesl řešení, ale aby svítil na možnosti, které tu jsou, abychom se bavili o tom, co nám legislativa umožnuje. Zároveň upozorňuje na to, že je potřeba zvýšit dostupnost důstojného bydlení,“ sdělila Poláková. Podle ní je důležité, aby obce měly větší bytové fondy a mohly byty pronajímat za cenu, kterou nízkopříjmoví zvládnou zaplatit a nepropadnou se do chudoby.

„Není to otázka dneška, tento problém tu mámě desetiletí. Upozorňujeme na něj a stále to nikdo neřeší,“ prohlásil hejtman Schiller. Legislativa například nepřipouští možnost postihovat majitele bytu, který je třeba v zahraničí nebo nekomunikuje. To velmi komplikuje jakoukoliv sociální práci, proto podle něj prezident zmínil možnost vyvlastnění bytu.