Řidič kamionu na Olomoucku rozdal zdarma náklad, pak v afektu zničil samoobsluhu

„Poté, jak uvedl, něco do něj vjelo a začal řádit. Rozbil dveře do obchodu a vnikl do něj. Likvidoval vše, co mu přišlo pod ruku. Zboží, pokladnu, vitríny i tři zaparkovaná vozidla u obchodu. Vzal cihly a prohodil je okny do vozidel,“ konstatoval mluvčí.

Policisté oddělení hlídkové služby Olomouc dorazili na místo během pár minut a muže zadrželi. Ten pak putoval do policejní cely. Podezřelý je ze spáchání přečinů zpronevěra, poškození cizí věci a výtržnictví a hrozí mu trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.