Autodrom nesmí obtěžovat nepřiměřeným hlukem, potvrdil Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) jako nedůvodnou zamítl stížnost Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle dřívějšího pravomocného verdiktu autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem nad míru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdili, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc šlo podle autodromu o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran.
„Obecné soudy nezakázaly stěžovatelce Autodromu Most podnikat, jenom omezili její činnost. Samozřejmě předpokládám, že na dodržení hlukových limitů bude muset vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem – Sachsenring vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná, takže z tohoto důvodu soudy rozhodly po právu v souladu s občanským zákoníkem,“ konstatoval soudce zpravodaj Tomáš Langášek.
Autodrom zažalovali manželé Huličkovi, kteří žijí v sousedství. Okresní soud v Mostě žalobu původně zamítl. Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem však po doplnění dokazování rozhodnutí změnil a žalobě vyhověl. Dospěl k závěru, že hluk z autodromu přesahuje míru přiměřenou poměrům, omezuje sousedy v běžném užívání jejich pozemku a narušuje jejich psychickou pohodu.
Soud stanovil jako přiměřené hlukové limity ve všední dny 55 decibelů a o nedělích a státních svátcích padesát decibelů. Autodrom s rozsudkem nesouhlasil, jeho zástupci uváděli, že verdikt ohrožuje podnikatelské aktivity soukromé firmy i budoucnost motosportu v Česku. Nejvyšší soud následně dovolání firmy odmítl, poté následovala ústavní stížnost.