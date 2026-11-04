Odboráři KRNAP vyhlásili stávkovou pohotovost


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Odboráři Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nejistotě mezi zaměstnanci a obavám z dalšího směřování organizace. Požadují také setkání s kritizovaným ředitelem Petrem Moravcem, aby zaměstnancům vysvětlil záměry vedení parku. Před budovou správy ve Vrchlabí se ve středu sešlo protestní shromáždění. Moravec se zatím k protestu nevyjádřil, novinářům vzkázal, že má jednání.

Kritika ředitele Moravce a tlak na jeho odvolání zesílily po úterním brífinku k výsledkům auditu ve Správě KRNAP a po odvolání dvou ředitelových náměstků, Jakuba Kašpara a Luďka Khola. Moravec v úterý uvedl, že ani jeden z nich nesplňoval jeho představy o tom, jak by měli pracovníci na těchto pozicích v hospodaření Správy KRNAP fungovat.

Podle Moravce byli na místa Kašpara a Khola dočasně dosazeni zástupci z řad zaměstnanců Správy KRNAP. Na obsazení funkcí budou vypsána výběrová řízení. Oběma odvolaným náměstkům by mohla být nabídnuta jiná pracovní místa, pokud se pro ně najdou vhodné pozice, dodal Moravec.

Kašpar a Khol uvedli, že jim ředitel důvody odvolání nesdělil. „Pan ředitel řekl, že důvod uvádět nemusí, a žádný neuvedl. Jsem na překážce, musel jsem do hodiny vyklidit kancelář a mám zákaz vstupu. Ve výpovědi zatím nejsem, takže datum konce zatím žádné není,“ sdělil v úterý Kašpar. Ke konci prosince by ve Správě KRNAP dokončil šestnáctý rok.

Také Khol je dlouholetým zaměstnancem správy parku. „Odmítl jsem podepsat dokument s odvoláním, protože jsem se nedozvěděl důvod (odvolání). Odevzdal jsem klíče od kanceláře, byla mi zapečetěna kancelář, odevzdal jsem notebook,“ řekl v úterý.

Ředitelem KRNAPu ministr jmenoval Moravce z České lesnické akademie Trutnov
Petr Moravec (vpravo) a ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé)

Odboráři chtějí vysvětlení od vedení

Odvolání Moravce požadují také organizátoři petice, kterou podepsalo téměř pět tisíc lidí. Ve středu ji během protestního happeningu předali ministru životního prostředí Igorovi Červenému (Motoristé). Ten petici převzal se slovy, že Moravce odvolávat neplánuje. Protestující si přinesli transparenty, na kterých byly například nápisy „S láskou k horám“, „Krkonoše zastavily glaciální ledovec, teď si o ně rozbije nos dřevař Petr Moravec“ nebo „KRNAP není pila Motoristů“.

„Odchody zkušených odborníků, rostoucí pochybnosti o způsobu řízení a narušená důvěra ve vedení Správy KRNAP podle nás ohrožují stabilitu instituce i budoucnost Krkonoš,“ uvedli organizátoři na webu.

„Domníváme se, že byla překročena červená čára, která se týká dopadu vedení správy národního parku v pozici našeho současného pana ředitele. To, co se stalo včera (v úterý), je průnik politického marketingu a aktivismu do vedení a fungování Správy KRNAP,“ řekl jeden z řečníků protestního shromáždění a zaměstnanec správy parku David Krause.

Také podle člena výboru základní odborové organizace Správy KRNAP Jiřího Loudy panuje mezi zaměstnanci „blbá nálada“. Správa KRNAP má přibližně 240 zaměstnanců, asi čtyři desítky z nich jsou členy odborů. Zástupci správy parku dříve bez bližších podrobností uvedli, že organizace připravuje propuštění některých zaměstnanců.

„Výkonný výbor naší odborové organizace vyhlásil stávkovou pohotovost. Zaměstnanci jsou velmi znepokojeni, netuší, co se děje, proč se to děje, o co vedení správy ve skutečnosti jde. Jsme znejistěni, co se týká smyslu naší práce i toho, kam má správa parku směřovat,“ řekl Louda.

Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ostatních ředitelů, přiznal Moravec
Petr Moravec

Odboráři svolali na příští týden mimořádnou členskou schůzi, která se bude týkat všech zaměstnanců správy parku. Chtějí na ní vytvořit prostor pro přímou komunikaci s vedením. „Tam bychom dali rádi prostor ke komunikaci ve směru k vedení podniku. Byli bychom rádi, aby komunikace s panem ředitelem mohla probíhat co nejpříměji nejen přes náš výbor, aby se zaměstnanci mohli dozvědět, co je jeho záměrem, jaké kroky přijdou. Už to naplánované propouštění deseti zaměstnanců je docela výrazné,“ řekl Louda.

Kašpar ve středu novinářům řekl, že své odvolání z funkce očekával. Překvapil ho však způsob, jakým k němu došlo. „Naše vzájemná důvěra neexistovala, ale to, že se to stane včera (úterý), jsem nečekal,“ řekl. To, že člověk slouží národnímu parku roky a pak „dostane na vystěhování hodinu a dva lidi ho přitom hlídají“, mu připadá krajně nedůstojné a nefér.

Moravec v čele správy parku nahradil Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Červený odvolal v březnu. Moravec funkci zastává od června. Na konci srpna podal výpověď také neúspěšný kandidát na ředitele Josef Taláb, který do té doby vedl oddělení projektového řízení správy parku.

Audit odhalil podle ministra problémy s DPH

Ministr Červený na úterním odpoledním brífinku uvedl, že audit v Krkonošském národním parku odhalil problémy s účtováním DPH za předchozího vedení. Kvůli nim je podle ministra ohrožena až pětina rozpočtu parku na příští rok. Celkové finanční dopady mohou dosáhnout až sta milionů korun. Podle Červeného správa parku za předchozího vedení nesprávně účtovala DPH ze vstupu.

Bývalý ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch jakékoli pochybení odmítl. „Jsem přesvědčen, že odpověď na tento vysoce odborný spor může dát pouze soud. Prostředí národních parků je s ohledem na jejich činnosti naprosto jedinečné a je obtížné aplikovat obecné vzorce,“ sdělil Böhnisch. Dodal, že ministerstvo životního prostředí ještě v únoru dávalo Správu KRNAP za vzor v oblasti daňových odvodů.

Červený také oznámil, že resort životního prostředí po komunikaci s ministerstvem financí dospěl k závěru, že podá trestní oznámení na více neznámých pachatelů. „Máme dokonce potvrzeno, že o této situaci bylo zpraveno nejenom bývalé vedení ministerstva životního prostředí, ale také exministr Petr Hladík (KDU-ČSL),“ dodal ministr.

Podle Hladíka chce Červený ze starého sporu s finančním úřadem udělat záminku k dalšímu propouštění. Správa parku podle něj počítá DPH tak, jak jí doporučil nezávislý auditor vybraný ještě za ministra Richarda Brabce (ANO). Finanční úřad má jiný názor, ale neuvedl, jak by měla správa postupovat správně, napsal Hladík na síti X. Vyzval Červeného, aby nestrašil odborníky a nechal je pracovat.

Ředitel KRNAP Robin Böhnisch po dohodě s ministrem životního prostředí končí
Dosavadní ředitel KRNAP Robin Böhnisch

Odvolání ředitele požadují také zástupci krkonošských obcí

K odvolání Moravce vyzval v říjnu na setkání s novináři také předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka (za STAN). Jako důvody uvedl mimo jiné ztrátu důvěry zaměstnanců a ohrožení fungování správy parku. Na cestách v Krkonoších se před časem objevily také nápisy „Tady je Krakonošovo, ne Moravcovo“.

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Vznikl v roce 1963 a má rozlohu 55 tisíc hektarů. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.

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