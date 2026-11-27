Pisárecké tunely a také tunel Hlinky budou od nedělního večera znovu průjezdné. V pátek to řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Uzavírka potrvá o devět dnů déle, než se původně plánovalo. Modernizaci technologií firma Eltodo nestihla dokončit v původním termínu, důvodem podle ní byly mimo jiné chybějící elektroměry. Do pondělního večera bude rychlost omezena na 60 kilometrů za hodinu kvůli dokončení zkoušek instalovaných technologií.
Původním termínem zprovoznění tunelů byla sobota 21. listopadu. Firma Eltodo, která pracuje na obnově technologií, ale nestihla práce dokončit včas, a termín tak bylo nutné posunout. O prodloužení uzavírky přitom požádala až minulý čtvrtek, tedy méně než 48 hodin před plánovaným otevřením.
Vzhledem k tomu, že uzavírka komplikuje dopravu v jihozápadní části města a firma o jejím prodloužení požádala na poslední chvíli, vyvolal postup zhotovitele v Brně značnou kritiku. Primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL) označil jednání firmy po pátečním jednání minulý týden za nepřijatelné.
Chyběly elektroměry, brání se firma
„Chybějící elektroměry a nedostupné napájení byly konkrétní překážkou zahájení oživování, individuálních a závěrečných zkoušek,“ vysvětlil výkonný ředitel dopravní divize Eltodo Petr Kovář. Na chybějící elektroměry podle něj firma ŘSD upozorňovala průběžně během stavby, poprvé v první polovině listopadu. „Bez napájení nebylo možné potřebné úkony logicky provádět. Proto došlo k posunutí termínu dokončení rekonstrukce. První elektroměr byl osazen 20. listopadu, druhý ve středu tento týden,“ dodal Kovář.
ŘSD i tehdejší vedení města, za jehož působení uzavírka začala, čelily také kritice za to, že o omezení dostatečně včas neinformovaly veřejnost. Uzavírka začala v pondělí po komunálních volbách. V prvních dnech doprava kolabovala. Dopravní podnik navíc ve spolupráci s policií začal zavádět opatření, která pomohla zmírnit dopady uzavírky na cestující veřejnou dopravou, až s několikadenním zpožděním.
Pisárecký tunel je v provozu od roku 1998. Silničáři za nynější opravy zaplatí 212 milionů korun. Podle dřívějšího vyjádření ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy chce ŘSD po zhotoviteli také požadovat smluvní pokutu jeden milion korun za každý den uzavírky nad rámec řádného termínu.
V budoucnu už bude možné uzavřít pouze jeden tubus a druhý ponechat průjezdný. Kvůli zastaralým technologiím, které nyní dosloužily, to dosud možné nebylo.