Nevzhledné staveniště, které už téměř dvě desetiletí zabírá prostor přímo v centru Ústí nad Labem, by mělo zmizet. Na parcele má vzniknout mimo jiné podzemní parkoviště. Přípravné práce už začaly. Nový primátor slíbil, že město parkoviště zprovozní do půl roku, jinak se vzdá platu.
Oficiální název je Blok 004, místní mu ale říkají jednoduše díra. V centru Ústí nad Labem zeje už osmnáct let. Na jedné straně je krajský úřad, na druhé magistrát. Denně kolem projdou tisíce lidí.
Edna Řeháková chodí kolem už roky a chystanou změnu vítá. „Mám z toho radost, protože tady léta letoucí člověk kolem toho chodí. Nic se nedělo a teď se děje,“ řekla.
Léta rozestavěná stavba má tři podzemní podlaží. V současnosti je jejím největším problémem voda. „Potřebujeme zabezpečit výtahové šachty. Musí se vyzdít zastřešení, aby sem definitivně neteklo,“ popsal primátor Tomáš Vohryzka (za Jedno Ústí).
Podzemní parkoviště má nabídnout 58 parkovacích míst, nad ním má vzniknout tržnice, přibýt zeleň, odpočinková zóna a kavárna. „Abychom neměli nejdražší tržnici ve střední Evropě, je to třeba posoudit. Samozřejmě by se k tomu měli vyjádřit architekti,“ řekl ústecký zastupitel Radim Bzura (ODS).
„To, co teď děláme, si nemyslíme, že je navěky. Ale než se vymyslí smysluplné využití a smysluplný projekt tohoto bloku,“ poznamenal Vohryzka.
Obchodní dům ani multifunkční budova nevyšly
Na místě býval městský park. Pozemek pak koupila soukromá firma, která na něm chtěla postavit obchodní dům. Město jej před třemi lety získalo zpět za 73 milionů korun. Tehdejší vedení tam plánovalo výstavbu multifunkční budovy, vybraný zhotovitel ale od zakázky odstoupil.
„Obávám se, že kolegové budou mít opravdu velký problém řadu z těch svých vizí a plánů dokončit včas, anebo vůbec,“ poznamenal zastupitel a bývalý náměstek ústeckého primátora Tomáš Vlach (ANO).
Nový primátor slíbil, že parkoviště zprovozní do půl roku. Řekl, že pokud se do té doby na pozemku nebude parkovat, bude svůj plat posílat na charitu. „Myslím, že to bude možná i trochu dřív,“ ujistil.
Vedení krajského města se v pondělí 23. listopadu ujal vítěz voleb Jedno Ústí. Koalice složená ze sedmi subjektů a nezávislých nahradila v čele města hnutí ANO, které vládlo s SPD a dvěma nezařazenými zastupiteli.
Ústečtí radní na prvním jednání po svém zvolení schválili výpůjčku pozemků Bloku 004 na Mírovém náměstí Městským službám Ústí nad Labem. Ty mají zajistit, aby se v místě v budoucnu dalo parkovat.