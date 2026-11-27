Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na Trutnovsku otevřelo více než tříkilometrový úsek dálnice D11 u hranice s Polskem. Řidiči tak mohou na polské straně plně využívat již dříve vybudovanou rychlostní silnici S3, která donedávna kvůli chybějící navazující české dálnici končila v polích. Tranzitní doprava nyní zcela míjí polské pohraniční město Lubawka a českou pohraniční obec Královec.
Stavba celého úseku D11 z Trutnova na státní hranici v Královci o délce 21 kilometrů za 11,7 miliardy korun bez DPH začala v říjnu 2024. Stavbaři z ní prioritně vybudovali úsek u hranic o délce 3,3 kilometru, který v lokalitě Královeckého sedla provizorně napojili na silnici první třídy I/16 vedoucí z českého vnitrozemí.
Polská S3 je hotová až k českým hranicím od září 2023. Protože na ni dosud nenavazovala česká D11, vedla doprava mezi sjezdem z S3 u Lubawky a Královeckým sedlem na úzké silnice v Lubawce a přes obec Královec. Zbylý úsek dálnice D11 od Královeckého sedla do Trutnova by měl být hotový ve druhé polovině roku 2028.
ŘSD původně zamýšlelo, že úsek u hranic by mohl být hotový již letos na jaře. Důvodem zpoždění byly složité geologické poměry v lokalitě, kdy sesedání zeminy na budovaných násypech bylo výrazně pomalejší, než se čekalo. Pokud by stavbaři nevyčkali na úplné sesednutí násypů, budoucí dálnice by se zvlnila.
Největší dálniční stavba
Stavba D11 z Trutnova na státní hranici je v současnosti největší dálniční stavbou v Česku. Její budování je náročné tím, že vede horským terénem. Zahrnuje dva tunely a 28 mostů.
Letos v dubnu ŘSD začalo stavět poslední chybějící úsek D11 z Jaroměře do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru by měla být hotová na podzim 2029, čímž by měla být dostavěná celá D11. Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978.
Do Vánoc plánuje Ředitelství silnic a dálnic zprovoznit 22,9 nových kilometrů na dálnicích D3, D11 a D35. Ve čtvrtek otevřelo úsek Kaplice nádraží – Nažidla na Českokrumlovsku dlouhý 5,8 kilometru.
O 13,8 kilometru se ještě v letošním roce prodlouží dálnice D35. Ve středu 16. prosince se otevře 6,2 kilometru mezi Sadovou a Plotištěm u Hradce Králové. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla by mohla společnost Budimex krátce před Vánocemi dokončit 7,6 kilometru dlouhý úsek mezi Džbánovem a Litomyšlí.
Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a má být severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku.