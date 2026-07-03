D2 u Brna se na dvě noci uzavře kvůli rekonstrukci křížení dálnic


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít dálnici D2. První uzavírka je naplánovaná z pátku na sobotu od 19:00 do 9:00, druhá na noc ze soboty na neděli. Stejně tak bude o červencových svátcích krátkodobě uzavřená páteřní cyklostezka podél Svratky. Uzavírky budou nutné kvůli betonáži nosné konstrukce mostu, montáži podpůrné skruže a osazování mostních nosníků.

Přestavba vytížené dálniční křižovatky, po níž se stále jezdí na dálnici D1 ve dvou zúžených pruzích v každém směru, je mimořádně náročná. Je zde spousta stavebních objektů, přičemž stavba se neustále proměňuje.

„Snažíme se veškeré těžké práce, kdy uzavíráme dopravu nebo zasahujeme do provozu, dělat víc o víkendech, v nočních hodinách. I teď o prázdninách se budou dělat betonáže v noční době,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

  • Z pátku 3. července na sobotu 4. července (19:00–9:00) bude dálnice D2 v místě zcela uzavřena z důvodu betonáže nosné konstrukce mostu nad D2.
  • Ze soboty 4. července na neděli 5. července (19:00–9:00) bude dálnice D2 opět v místě zcela uzavřena. Důvodem je montáž podpůrné skruže a osazování nosníků na dalších budovaných mostech.

Zdroj: ŘSD

Omezení pro cyklisty

Cyklostezka bude zavřená od neděle 5. července do úterý 7. července. Důvodem jsou práce na mostě přes Svratku. Silničáři také vyzývají cyklisty, aby sesedali z kola tam, kde jim to ukládá dopravní značení, a nevstupovali do uzavřených prostor stavby.

„Bohužel se opakovaně setkáváme také s poškozováním oplocení a bezpečnostních zábran. Pokud nebude docházet k dodržování pravidel, budeme bohužel nuceni přistoupit k úplnému uzavření cyklostezky podél Svratky,“ řekla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková. Cyklostezka podél Svitavy je uzavřená dlouhodobě.

Začala přestavba křižovatky D1 a D2 na jihu Brna
Současná podoba křížení D1 a D2 u Brna

Šest pruhů u Brna

Přestavba za 3,2 miliardy korun má skončit příští rok v listopadu. Poté tam bude mít dálnice D1 šest pruhů a nájezdy a sjezdy mezi dálnicemi budou uspořádané jinak, což má v budoucnu zlepšit v minulosti běžné zácpy a kolony.

ŘSD chce rozšířit na šest pruhů dálnici D1 od 182. po 210. kilometr, ale ambiciózní plán mít dílo hotové do roku 2030 se ukázal jako nereálný.

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