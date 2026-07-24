Sanatorium Pálava je hotové. Čínská část lázeňského areálu zatím nestojí


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

V Pasohlávkách na Brněnsku Jihomoravský kraj ve čtvrtek otevřel léčebně-rehabilitační ústav Sanatorium Pálava. Zotavovat se v něm budou lidé po těžkých a kritických stavech. Výstavba sanatoria za 693 milionů korun bez daně trvala dva roky, 289 milionů šlo z Národního plánu obnovy. První pacienti do sanatoria zamíří v září. Sanatorium mělo být součástí většího areálu, vybudovat lázně měla poblíž čínská společnost RiseSun. Zatím se ale nestaví.

Krajské zařízení nabídne 160 lůžek, v první fázi bude v provozu polovina z nich. „Určitě si netroufáme ze začátku rozjet léčebné procesy na celou kapacitu. Vnímáme to tak, že 80 lůžek je maximum, na které si můžeme v prvním půlroce troufnout,“ řekl ředitel Sanatoria Pálava Antonín Vodák. Žádosti o péči bude sanatorium přijímat od 17. srpna.

V sanatoriu se budou léčit lidé po cévních mozkových příhodách, těžkých úrazech, operacích pohybového aparátu, neurochirurgických výkonech nebo s neurologickými onemocněními. Pacient se do zařízení dostane buď přeložením z akutního lůžka, nebo na základě vyplněné žádanky, přiblížil Vodák.

Dohoda s VZP

Veškerá péče bude pro pojištěnce zdarma. „Jsme zatím ve fázi, kdy chceme mít péči nasmlouvanou pro klienty všech zdravotních pojišťoven. Nyní jsme dohodnuti se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), která nám jako první přislíbila spolupráci od 1. srpna,“ řekla předsedkyně představenstva provozující společnosti Jihomoravská zdravotní Vladimíra Danihelková.

O pacienty se budou starat lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí psychologové či logopedi, všeobecné a praktické sestry a další nelékařské profese, například nutriční terapeuti. „V současné chvíli máme zhruba 110 zaměstnanců. Je to počet, který nám stačí k tomu, abychom získali oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což už máme,“ doplnila Danihelková.

Exteriér Sanatoria Pálava
Zdroj: ČTK/Václav Šálek

K léčbě pacientů bude sanatorium využívat silně mineralizovanou termální vodu, která vystupuje na povrch z hloubky 1455 metrů a i přes dlouhou cestu si zachovává teplotu kolem 40 stupňů Celsia. Kombinace přirozeného tepla a vysoké koncentrace účinných látek vytváří vhodné podmínky pro moderní balneoterapii. K rehabilitaci budou sloužit bazén, vířivky a přístroje pro nácvik chůze či motoriky.

Slibované čínské lázně u Pasohlávek stojí stále jen na papíře
Vizualizace lázní v Pasohlávkách

Čínská společnost zatím lázně nestaví

Sanatorium mělo být součástí většího lázeňského areálu. V jeho sousedství měla lázně postavit čínská společnost RiseSun. Podle smlouvy s krajem měly být hotové příští rok, zatím se ale nestaví.

„Pokud společnost termín nesplní, máme právo uložit pokutu ve výši 40 milionů korun. Máme také předkupní právo na odkoupení pozemků za stejnou cenu, za kterou jsme je prodali,“ sdělil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj by byl odkup pozemků pro kraj výhodný. Situaci však může řešit až po uplynutí smluvního termínu.

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Sanatorium Pálava je hotové. Čínská část lázeňského areálu zatím nestojí

V Pasohlávkách na Brněnsku Jihomoravský kraj ve čtvrtek otevřel léčebně-rehabilitační ústav Sanatorium Pálava. Zotavovat se v něm budou lidé po těžkých a kritických stavech. Výstavba sanatoria za 693 milionů korun bez daně trvala dva roky, 289 milionů šlo z Národního plánu obnovy. První pacienti do sanatoria zamíří v září. Sanatorium mělo být součástí většího areálu, vybudovat lázně měla poblíž čínská společnost RiseSun. Zatím se ale nestaví.
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