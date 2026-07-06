SOUHRN: Zásadní události pondělí 6. července


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 6. července 2026.

Rusko opět masivně zaútočilo na Kyjev, úřady hlásí mrtvé a desítky zraněných

Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně jednadvacet lidí, uvedly tamní úřady. V hlavním městě podle nich zahynulo nejméně patnáct lidí. Zraněných je dohromady osmdesát. Další lidé přišli podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o život v Kyjevské oblasti. Náčelník tamní vojenské správy Mykola Kalašnyk odpoledne informoval o šesti obětech. Ukrajina podle agentury Ukrinform požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.

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Rusko opět masivně zaútočilo na Kyjev, úřady hlásí mrtvé a desítky zraněných
Následky ruského útoku na Kyjev


Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti

Ukrajinské drony v pondělí zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti na Sibiři. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou armádu, podle níž se cíl nacházel téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle Reuters šlo o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku ruské invaze v únoru 2022.

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Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti
Požár v omské ropné rafinerii po útoku ukrajinských dronů (6. července 2026)


Kanada a Evropa do obrany investují kolem čtyř procent HDP, prohlásil před summitem Rutte

Do obrany a bezpečnosti investují evropské státy Severoatlantické aliance a Kanada zhruba čtyři procenta HDP, řekl na tiskové konferenci generální tajemník NATO Mark Rutte. Do roku 2035 by se výdaje na armádu a další bezpečnostní aktivity měly zvýšit na pět procent. Rutte také vyzval státy NATO, aby pokračovaly v podpoře Ukrajiny, uvedly agentury. Vývoj výdajů na obranu bude jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře, který se koná v úterý a ve středu.

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Kanada a Evropa do obrany investují kolem čtyř procent HDP, prohlásil před summitem Rutte
Generální tajemník NATO Mark Rutte


EU k požáru ve Francii vysílá čtyři hasicí letouny, hoří i ve zbytku jižní Evropy

Evropská unie vysílá čtyři hasicí letouny na pomoc v boji s požáry na jihu Francie, napsala na síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Stroje podle ní dorazí v pondělí z Kypru a Švédska. Unie je aktivovala v rámci evropského programu pro sdílení zdrojů RescEU. Stovky hasičů bojují s rozsáhlým požárem na jihozápadě Francie, napsala agentura AFP. Oheň podle ní ale zasáhl také některá místa Portugalska, Španělska nebo Řecka.

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EU k požáru ve Francii vysílá čtyři hasicí letouny, hoří i ve zbytku jižní Evropy
Lesní požár ve Francii u Perpignanu


Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl podle úřadů na 3342

Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden ve středu zasáhla sever Venezuely, vzrostl na 3342. S odvoláním na místní úřady o tom v neděli informují tiskové agentury. Předchozí bilance činila 2954 mrtvých.

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Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl podle úřadů na 3342
Záchranné práce po zemětřeseních ve venezuelském státě La Guaira (5. července 2026)


Čína v Tichém oceánu odpálila střelu s maketou bojové hlavice

Čínská armáda v pondělí v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice, napsala s odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína agentura Reuters. O testu předtím informovala i australská média, podle kterých Peking před zkouškou dal vědět diplomatům v regionu. Čína dříve sdělila, že tento měsíc chystá společná vojenská cvičení s Ruskem.

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Čína v Tichém oceánu odpálila střelu s maketou bojové hlavice
Ilustrační snímek čínského plavidla v Tichém oceánu


Teheránem prošel smuteční průvod za zabitého Chameneího

V Teheránu se v pondělí konal smuteční průvod, který je součástí šestidenního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Rakev s Chameneího pozůstatky zahalená do vlajky projížděla s rakvemi několika jeho příbuzných zaplněnými ulicemi hlavního města, píší agentury. Nejvyšší íránský vůdce a jeho blízcí přišli o život 28. února při úderech na Írán, jimiž Izrael a Spojené státy zažehly regionální válku.

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Teheránem prošel smuteční průvod za zabitého Chameneího
Smuteční průvod v Teheránu, který je součástí šestidenního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího


Upálení mistra Husa se připomínalo v Betlémské kapli i v Husinci

Církev československá husitská uctila památku mistra Jana Husa bohoslužbou v Betlémské kapli, kde kázal. Církevní reformátor byl upálen 6. července 1415 na koncilu v Kostnici. Kazatele na výročí jeho smrti připomněla také ekumenická bohoslužba v jeho rodném Husinci.

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Upálení mistra Husa se připomínalo v Betlémské kapli i v Husinci
Bohoslužba k výročí upálení Jana Husa v Betlémské kapli


Botticelliho Venuše podlehla zákeřnému nádoru, zjistil výzkum

Lékaři a historici spojili síly, aby dohromady odhalili záhadu spojenou se životem a smrtí jedené z nejslavnějších žen renesanční Itálie. Tvrdí, že se jim podařilo odhalit opravdovou příčinu smrti Simonetty Vespucciové, která byla zřejmě předlohou pro slavný obraz malíře Sandra Botticelliho Zrození Venuše.

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Botticelliho Venuše podlehla zákeřnému nádoru, zjistil výzkum
Zrození Venuše

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