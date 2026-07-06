SOUHRN: Zásadní události pondělí 6. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 6. července 2026.
Rusko opět masivně zaútočilo na Kyjev, úřady hlásí mrtvé a desítky zraněných
Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně jednadvacet lidí, uvedly tamní úřady. V hlavním městě podle nich zahynulo nejméně patnáct lidí. Zraněných je dohromady osmdesát. Další lidé přišli podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o život v Kyjevské oblasti. Náčelník tamní vojenské správy Mykola Kalašnyk odpoledne informoval o šesti obětech. Ukrajina podle agentury Ukrinform požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti
Ukrajinské drony v pondělí zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti na Sibiři. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou armádu, podle níž se cíl nacházel téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle Reuters šlo o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku ruské invaze v únoru 2022.
Kanada a Evropa do obrany investují kolem čtyř procent HDP, prohlásil před summitem Rutte
Do obrany a bezpečnosti investují evropské státy Severoatlantické aliance a Kanada zhruba čtyři procenta HDP, řekl na tiskové konferenci generální tajemník NATO Mark Rutte. Do roku 2035 by se výdaje na armádu a další bezpečnostní aktivity měly zvýšit na pět procent. Rutte také vyzval státy NATO, aby pokračovaly v podpoře Ukrajiny, uvedly agentury. Vývoj výdajů na obranu bude jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře, který se koná v úterý a ve středu.
EU k požáru ve Francii vysílá čtyři hasicí letouny, hoří i ve zbytku jižní Evropy
Evropská unie vysílá čtyři hasicí letouny na pomoc v boji s požáry na jihu Francie, napsala na síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Stroje podle ní dorazí v pondělí z Kypru a Švédska. Unie je aktivovala v rámci evropského programu pro sdílení zdrojů RescEU. Stovky hasičů bojují s rozsáhlým požárem na jihozápadě Francie, napsala agentura AFP. Oheň podle ní ale zasáhl také některá místa Portugalska, Španělska nebo Řecka.
Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl podle úřadů na 3342
Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden ve středu zasáhla sever Venezuely, vzrostl na 3342. S odvoláním na místní úřady o tom v neděli informují tiskové agentury. Předchozí bilance činila 2954 mrtvých.
Čína v Tichém oceánu odpálila střelu s maketou bojové hlavice
Čínská armáda v pondělí v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice, napsala s odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína agentura Reuters. O testu předtím informovala i australská média, podle kterých Peking před zkouškou dal vědět diplomatům v regionu. Čína dříve sdělila, že tento měsíc chystá společná vojenská cvičení s Ruskem.
Teheránem prošel smuteční průvod za zabitého Chameneího
V Teheránu se v pondělí konal smuteční průvod, který je součástí šestidenního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Rakev s Chameneího pozůstatky zahalená do vlajky projížděla s rakvemi několika jeho příbuzných zaplněnými ulicemi hlavního města, píší agentury. Nejvyšší íránský vůdce a jeho blízcí přišli o život 28. února při úderech na Írán, jimiž Izrael a Spojené státy zažehly regionální válku.
Upálení mistra Husa se připomínalo v Betlémské kapli i v Husinci
Církev československá husitská uctila památku mistra Jana Husa bohoslužbou v Betlémské kapli, kde kázal. Církevní reformátor byl upálen 6. července 1415 na koncilu v Kostnici. Kazatele na výročí jeho smrti připomněla také ekumenická bohoslužba v jeho rodném Husinci.
Botticelliho Venuše podlehla zákeřnému nádoru, zjistil výzkum
Lékaři a historici spojili síly, aby dohromady odhalili záhadu spojenou se životem a smrtí jedené z nejslavnějších žen renesanční Itálie. Tvrdí, že se jim podařilo odhalit opravdovou příčinu smrti Simonetty Vespucciové, která byla zřejmě předlohou pro slavný obraz malíře Sandra Botticelliho Zrození Venuše.