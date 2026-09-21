Vojtěch zvažuje regulaci alkoholu. V koalici narazil


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zvažuje možná opatření ohledně alkoholu. Se zákazem prodeje alkoholu po 21. hodině ale narazil u koaličních partnerů Motoristů a SPD. Jejich zástupci mluví zejména o důrazu na prevenci. O změnách mluví i opoziční strany, jejichž představitelé zmiňují mimo jiné regulaci reklamy nebo omezení on-line prodeje. Vojtěch chce hledat shodu. Ohledně dalších možných opatření teď jedná s experty i dalšími resorty.

„Měli bychom něco dělat s nadměrnou konzumací, která tu v porovnání s jinými zeměmi stále je a má negativní dopady na veřejné zdraví,“ upozornil Vojtěch.

Konkrétní návrh v tuto chvíli nemá, na téma zákazu prodeje alkoholu po deváté hodině večerní se už ale debatovalo. „Já to vnímám tak, že by to svůj pozitivní efekt mělo, ale respektuji, že koaliční partneři mají v tomto směru jiný pohled,“ uvedl Vojtěch k odmítavému stanovisku SPD a Motoristů. Podle nich by zákaz prodeje neměl přínos.

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„To je úplné šílenství, to my nikdy nepřipustíme. Pro nás je důležité chránit děti a mládež, proto podporujeme sport, aby děti byly na hřišti, a ne aby měly afinitu k návykovým látkám,“ uvedl k tomu ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).

Podobně hovořil i místopředseda SPD Radim Fiala. „Co se týče dospělých, nedat si po 21. hodině pivo je nesmyslná regulace, která nic nepřinese,“ řekl a zdůraznil potřebu prevence.

Návrhy opozice

S různými návrhy přicházejí i zástupci opozičních stran. Například členka sněmovního školského výboru Barbora Pipášová (Piráti) by zdanila tiché víno, k čemuž dle ní mělo dojít už dávno.

Členka sněmovního zdravotnického výboru Michaela Šebelová (STAN) zase mluvila o omezení on-line prodeje alkoholu. „Když si kupujete alkohol, stačí kliknout na to, že vám je osmnáct let, a nikdo následně nic nekontroluje,“ kritizovala Šebelová s tím, že má připravené pozměňovací návrhy.

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„Že se alkohol bude danit podle podílu etanolu, to je podle nás nejspravedlivější řešení, podporujeme i smysluplnou regulaci reklamy,“ sdělil další člen sněmovního zdravotnického výboru Štěpán Slovák (ODS). Doplnil, že Vojtěch podle něj hází balonky do veřejného prostoru, ale s návrhy nepřichází.

K možným opatřením se vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO). Řekl, že o zákazu prodeje alkoholu by mohly rozhodovat jednotlivé obce. Ty už teď některé nástroje na regulaci alkoholu mají. Prodej mohou omezit nebo zakázat vyhláškou, ale pouze v případě, že se týká konkrétní veřejnosti přístupné společenské akce, například kulturní nebo sportovní.

Zákon obcím nebo městským částem umožňuje vyhláškou taky stanovit, na kterých veřejných místech se alkohol nesmí konzumovat. Obvykle se to týká třeba historických center měst, nádraží, parků nebo okolí škol. Podle ministerstva vnitra mají obdobné vyhlášky stovky českých měst a obcí. Konzumaci alkoholu na některých místech jich zakazuje zhruba sedm set.

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