V kuřecím masu z Lidlu byly bakterie způsobující salmonelózu, zjistila SZPI

V kuřecím masu z Lidlu našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) bakterie způsobující onemocnění salmonelóza, uvedl ve čtvrtek v tiskové zprávě mluvčí SZPI Marek Bartík. Letos jde již o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu v některém z řetězců drůbeží maso s těmito bakteriemi, jež mohou mít pro člověka velmi nepříjemné zdravotní následky. Nemocí se například nakazily stovky žáků a vyučujících ve školní jídelně v Praze – Újezdu nad Lesy.
Aktuálně inspekce zveřejnila laboratorní výsledky jedné šarže masa původem z Rumunska a jedné z Maďarska, oba vzorky odebrala v prodejně v Ústí nad Labem. Kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska měly datum použitelnosti do 8. srpna, chlazený kuřecí stehenní plátek z Maďarska do 9. srpna.
Inspekce na maso upozorňuje proto, že lidé si je mohli doma zmrazit, přičemž mráz nemá na bakterie žádný účinek. Lidé by takové maso neměli vůbec jíst. Podle informací na webu Státní veterinární správy bakterie zničí teplota 60 stupňů Celsia a vyšší. Takové teploty ale musí dosáhnout při tepelné úpravě nejen povrch masa, ale i jeho vnitřek.
Správní řízení o uložení pokuty
Inspekce vložila oznámení do evropského systému varování pro potraviny a krmiva RASFF, aby mohlo dojít k došetření v zemích původu. Zároveň s Lidlem zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Před měsícem informovala SZPI o kontaminovaném kuřecím mase taktéž z Lidlu, původem z Rumunska. Další letošní zjištění se týkalo masa z Billy a Tesca, maso pocházelo z Rumunska, Polska či Ukrajiny, výjimkou není ani český původ.