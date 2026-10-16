Poslanci budou schvalovat zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce

Sněmovna bude v pátek schvalovat zvýšení státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané v příštím roce. Dokončit by měla také závěrečné kolo projednávání předlohy o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí.
Platby do zdravotnictví mají vzrůst meziročně o 13 miliard korun, i když vláda původně navrhovala 21 miliard korun. Sněmovna koaličním pozměňovacím návrhem částku sníží s ohledem na očekávaný vyšší výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění i nárůst počtu pečujících osob, které rovněž patří mezi státní pojištěnce.
Předloha dočasně ruší automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, která byla zavedena od roku 2024. Příští rok by přinesla do zdravotnictví podle podkladů zhruba 3,2 miliardy korun navíc.
Nový zákon o digitální ekonomice vychází z evropského nařízení DSA o digitálních službách. Upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i více chránit děti.
V úvodním kole by mohli poslanci posoudit sporné snížení podpor v nezaměstnanosti v podstatě na úroveň, na které byly před zvýšením v minulém volebním období. Před prvním čtením je v dolní komoře také další novela zákoníku práce s pravidly odměňování.