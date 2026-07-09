Musíme posilovat personální obranyschopnost Česka a také investovat do protivzdušné obrany, uvedl v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Věří, že v příštím roce dá Česko na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu a „pak uvidíme dál“. Ke sporu mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře, řekl, že věci prezident využil pro politický střet a vede předvolební kampaň za své znovuzvolení. Pavel se dle něho etabloval do pozice lídra současné opozice a má velmi podobné či totožné názory jako ona. Prezident nicméně označování za lídra opozice odmítá. Šťastný v pořadu také uvedl, že zásadně nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušit suspendaci Ruského olympijského výboru. Vidí za tím možný lobbing.
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VideoDvě procenta HDP na obranu příští rok dáme, věří Šťastný. Pak uvidíme, dodává
Musíme posilovat personální obranyschopnost Česka a také investovat do protivzdušné obrany, uvedl v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Věří, že v příštím roce dá Česko na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu a „pak uvidíme dál“. Ke sporu mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře, řekl, že věci prezident využil pro politický střet a vede předvolební kampaň za své znovuzvolení. Pavel se dle něho etabloval do pozice lídra současné opozice a má velmi podobné či totožné názory jako ona. Prezident nicméně označování za lídra opozice odmítá. Šťastný v pořadu také uvedl, že zásadně nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušit suspendaci Ruského olympijského výboru. Vidí za tím možný lobbing.
Politici i sportovci kritizují zrušení suspendace Ruského olympijského výboru
Český olympijský výbor se postavil proti možné účasti Rusů a Bělorusů v kvalifikacích na Hry v Los Angeles. Podle něj by neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Podobně reagoval také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) i někteří sportovci. Účast na nejbližší olympiádě Rusům předběžně povolil Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zrušením suspendace Ruského olympijského výboru.
Část pomoci v bydlení převezmou od obcí nově úřady práce, schválil Senát
Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít mají část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí, schválil Senát. Ten také ve středu souhlasil, že důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Senátoři také rozhodli, že lidé s invalidním důchodem třetího stupně, kteří pracují, by mohli mít stejně dlouhou nemocenskou jako ostatní pracovníci. V prvním čtení horní komora rovněž odmítla již čtvrtý pokus o zakotvení práva platit hotovostí v ústavě. V úvodním kole naopak podpořila návrh, že vražda by mohla být v budoucnu nepromlčitelným trestným činem.
VideoHmyzu se letos v Česku nadmíru daří, alergických reakcí přibylo
V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může příhodné počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři tak letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely víc chrání svoje úly. Dráždí je prudké pohyby nebo výrazný parfém. Žihadlo by každopádně měl člověk vyndat co nejdřív. Daří se ale také živočichům, kteří se hmyzem živí. Jde třeba o mravence, pavouky nebo ptáky. Hmyz má navíc v přírodě řadu zásadních úkolů – například opylování.
Zemědělský fond: EU proplatila květnové dotace firmám z Agrofertu
Evropská unie proplatila všechny peníze, které Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) poskytl letos v květnu firmám z holdingu Agrofert, potvrdila na dotaz ČTK mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond v květnu poskytl koncernu 204 milionů korun, dosud ale nebylo jasné, zda je Unie zpětně proplatí. Posuzovala, zda premiér Andrej Babiš (ANO) vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů. Evropská komise ale sdělila, že platby se vztahují k žádostem podaným ještě před jmenováním Babiše premiérem.
Sněmovna opět nedokončila schvalování stavební novely
Dolní komora ve středu opět nedokončila schvalování stavební novely. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka, který ji vinil z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničila obdobný stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše (oba ANO). Předtím poslanci schválili vládní návrh na růst rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun od příštího roku. Sněmovna také podpořila novelu o výraznějším růstu státních plateb do zdravotnictví za děti, důchodce nebo nezaměstnané v příštím roce.
Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě Jiřikovského, ten ve vězení zůstává
Ústavní soud (ÚS) zrušil usnesení soudu nižšího stupně o vazbě Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy, bylo porušeno jeho právo. V další části ÚS stížnost odmítl. Pro Jiřikovského se ale nic nemění, za mřížemi zůstává. Jiřikovský je ve vazbě od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu až třicet let vězení.
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