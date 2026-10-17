Analýza: Vítězové a poražení senátních dvojbojů


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24

O 27 míst v Senátu se utkali kandidáti a kandidátky ve dvoukolové volbě. Pět z nich bylo ale zvoleno už v prvním kole. Pouze ve 22 obvodech tak došlo na druhé kolo, v němž vítěz s více než padesáti procenty hlasů usedne v horní komoře. Jaké politické souboje letošní senátní volby přinesly? Téma rozebírá analytik ČT Kamil Švec.

Asi největším ponaučením z proběhlých senátních voleb je, že každý hlas může rozhodnout. To velmi zblízka poznal senátor KDU-ČSL Josef Klement. Do druhého kola prošel s nejtěsnějším možným rozdílem jednoho hlasu na třetího v pořadí Radka Černého (ODS). I když v druhém kole bylo jeho vítězství mnohem přesvědčivější (54 procent hlasů), pořád je možné s mírnou nadsázkou konstatovat, že v Senátu je díky jednomu hlasu navíc.

Poraženým v tomto duelu je starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Někdejší předseda kdysi velké a vládní strany SOCDEM se pokusil o návrat do vysoké politiky. Ale i tentokrát, stejně jako před šesti lety, proti Klementovi neuspěl. Změnou oproti roku 2020 je, že již nekandidoval za sociální demokracii, ale jako nestraník za koalici uskupení SOM, Volt a HR.

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

Jediná senátorka

Překvapením druhého kola voleb se stalo vítězství kandidátky ODS Zuzany Ceralové Petrofové v Hradci Králové. Ta postupovala z druhého místa za v prvním kole vítězným Martinem Dvořákem (STAN), někdejším ministrem pro evropské záležitosti. V prvním kole Dvořák zvítězil o čtyři procentní body, v tom druhém prohrál. Protikandidátka zvítězila s více než šedesáti procenty hlasů. Dvořák to po volbách komentoval slovy, která mu napsal jeho syn: „Kandidovat v Hradci proti Petrofům, to je jako ve Zlíně proti Baťovi. To se skoro nedá vyhrát.“

Navzdory tomu, že ve druhém kole kandidovalo jedenáct žen, tedy polovina z 22 kandidátů, nakonec byla zvolena jen jediná, a to právě Ceralová Petrofová. Počet žen v Senátu se tak sníží. V komoře skončily totiž Miroslava Němcová (ODS), Jitka Seitlová (KDU-ČSL), Helena Pešatová (za STAN, Piráty, TOP 09) a Adéla Sucharda Šípová (za Zelené, STAN, Piráty, TOP 09 a SEN 21).

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

Právě poslední jmenovaná obhajovala svůj mandát na Kladensku neúspěšně. Už v prvním kole byl výsledek těsný. Nad Petrem Patákem (ODS) zvítězila o 654 hlasů. Druhé kolo už ale patřilo právě vyzyvateli. Senátorku porazil o více než sedm set hlasů. S Adélou Sucharda Šípovou v Senátu končí Piráti, které – ač v posledních letech jako nestranička – reprezentovala.

O obhajobu se snažila také senátorka STAN Pešatová v obvodu Frýdek-Místek. Také ona v prvním kole zvítězila. Její náskok na v pořadí druhého Petra Korče (NMFM) však nebyl příliš vysoký. Oba získali přibližně třetinu hlasů. Právě Korč nakonec přesvědčil 52 procent voličů, aby mu hodili svůj hlas. Jeho příběh je zajímavý tím, že v červnu byl odvolán z pozice primátora města Frýdek-Místek.

To se stalo impulsem, který vedl k rozhodnutí kandidovat do Senátu. Po komunálních volbách minulý týden by měl být navíc znovu primátorem. Třiapadesátitisícový Frýdek-Místek povede koalice vítězného hnutí Naše Město F-M (NMFM) a Společně pro Frýdek-Místek.

Dohodu ale obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb, kdy budou řešit i další podrobnosti spolupráce. Jisté je, že Korč je i novým senátorem.

Zastupitelé Frýdku-Místku odvolali primátora Korče
Petr Korč (Naše Město F-M)

Téměř výhra v prvním kole

Minulý týden bylo několik kandidátů blízko od překonání padesátiprocentní hranice, což by jim vyneslo mandát hned v prvním kole. Nejblíže k tomu měl nakladatel a publicista Jiří Padevět (49,64 procenta hlasů) kandidující v obvodu Praha 1 za ODS, STAN, Piráty a TOP 09, David Smoljak (48,92 procenta hlasů) v Praze 9 za STAN, kandidát KDU-ČSL Josef Bazala (47,81 procenta hlasů) v Uherském Hradišti a s větším odstupem nakonec i Ondřej Šimetka (46,74 procenta) v obvodu 72 Ostrava-město za KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráty a TOP 09.

Všichni kandidáti svou pozici favorita nakonec přesvědčivě potvrdili. Nejvýraznějším výsledkem bylo téměř 79 procent hlasů pro obhajujícího senátora Smoljaka, který porazil operní pěvkyni a kandidátku ODS Dagmar Peckovou.

Podobně Padevět uspěl s výrazným náskokem a ziskem dvou třetin hlasů svého obvodu. A dvoutřetinovým ziskům se blížili i Šimetka a Bazala.

Analýza: Senátní volby dopadly katastrofou pro ANO a triumfem opozičních stran
Andrej Babiš po senátních volbách

V druhém kole se podařilo Miroslavu Plevnému (za STAN) s více než sedmdesáti procenty hlasů porazit kandidátku ANO Sandru Tsoukernik v obvodu Cheb. Téměř 75 procent voličů dalo svůj hlas Petru Štěpánkovi (STAN) na Příbramsku, který porazil kandidátku ANO Barboru Daňhovou. A podobný výsledek přinesl i střet kandidáta STAN Michaela Kašpara (73,24 procenta hlasů) s Andreou Brzobohatou za ANO.

Někdejší velitel armády v Senátu

Uspět se nakonec podařilo i Karlu Řehkovi za STAN, někdejšímu náčelníkovi Generálního štábu AČR. V prvním kole získal téměř třetinu hlasů, druhá skončila náměstkyně plzeňského primátora Lucie Kantorová (ANO).

Situace mezi prvním a druhým kolem se však vyhrotila zejména ze strany obhajujícího senátora Lumíra Aschenbrennera (ODS), který jen těžko snášel porážku. Zasáhnout musel i šéf ODS Martin Kupka, aby billboardy placené stranou nebyly využívány k podpoře kandidátky politické konkurence.

Nejvíc senátorů získalo ve volbách hnutí STAN, ANO žádného
Předseda STAN Vít Rakušan (uprostřed) na tiskové konferenci Starostů k výsledkům druhého kola voleb do Senátu

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O 27 míst v Senátu se utkali kandidáti a kandidátky ve dvoukolové volbě. Pět z nich bylo ale zvoleno už v prvním kole. Pouze ve 22 obvodech tak došlo na druhé kolo, v němž vítěz s více než padesáti procenty hlasů usedne v horní komoře. Jaké politické souboje letošní senátní volby přinesly? Téma rozebírá analytik ČT Kamil Švec.
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