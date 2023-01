Druhá růžová vlna v Latinské Americe možná dosáhla svého vrcholu

Není to poprvé, co se levicoví lídři dostali k moci ve velké části Latinské Ameriky. Takzvaná první růžová vlna začala silnou osobností, Hugem Chávezem, jenž se stal prezidentem Venezuely v roce 1999. Současná druhá růžová vlna narůstala podle politického ekonoma Martina Lamptera slaběji a méně nápadně.

Lula byl pak v čele úřadu znovu (jeho první prezidentství tak celkem trvalo od roku 2003 do konce roku 2010) a díky svým sociálním programům pomohl z bídy mnoha lidem. V roce 2018 byl odsouzen za korupci a musel nastoupit do vězení, ze kterého byl propuštěn o rok později. Lula obvinění odmítal jako politicky motivovaná a tvrdil, že jejich cílem je zabránit mu v návratu na post hlavy státu.

Jako poslední se přidala i největší latinskoamerická ekonomika, Brazílie. Říjnové prezidentské volby vyhrál Luiz Inácio Lula da Silva, který těsně porazil tehdy úřadujícího pravicového politika Jaira Bolsonara. Lula byl již jednou z hlavních tváří první růžové vlny, která započala vítězstvím kandidáta na post prezidenta Venezuely Cháveze na konci devadesátých let.

Nynější růžová vlna se od té minulé v lecčem liší, například co se týče často zmiňované regionální integrace. „Náš region může udělat více,“ napsalo v listopadu 2022 jedenáct bývalých prezidentů a bývalých ministrů zahraničí Latinské Ameriky v otevřeném dopise hlavám států a zdůraznilo, že regionální integrace je „potřebnější než kdy jindy“.

Stuenkel zde však vidí i kladnou stránku: „Klimatická agenda je globálně mnohem důležitější, než před dvěma desetiletími. Mohlo by to tedy umožnit prezidentům, jako je Petro či Lula, hrát aktivnější roli na světové scéně,“ soudí politolog.

Někteří lídři tak podle Stuenkela mohou čelit obtížnějšímu dosahování dohod v určitých ekonomických záležitostech, což by za časů první růžové vlny a jejího vlažného klimaaktivismu nepředstavovalo problém.

„Nová růžová vlna může vést k obnovené regionální bonhomii a skupinovým focení prezidentů, ale nejdůležitější cesty vůdců budou do Pekingu a Washingtonu,“ myslí si Stuenkel.

Vnitroregionální obchod představoval v roce 2008 více než dvacet procent celkového vývozu regionu, ale tento podíl se snížil o třetinu a pravděpodobně bude dále klesat, protože vývoz komodit do Číny roste.

S těmito interpretacemi souhlasí i politická analytička Aparaajita Pandeyová. „Migrace voličů z jedné části spektra do druhé má málo společného s tím, že by preferovali určitý druh politiky. Roli hraje spíše jejich zklamání z nesplněných slibů politiků,“ okomentovala.

Deník New York Times vysvětluje stoupající popularitu levicových politiků v regionu jako reakci na pandemii koronaviru, která uvrhla region do ekonomických problémů a ukázala mimo jiné problém podfinancovaného sektoru zdravotnictví.

Křehké mandáty

„Političtí lídři tak musí být nositeli špatných zpráv – a proto je jejich obliba nižší,“ hodnotí Stuenkel. S tím souhlasí i analýza agentury Reuters, která zmiňuje konkrétně brazilskou hlavu státu Lulu. „Hluboká polarizace země, stárnoucí pracovní síla a vysoký státní dluh mu pravděpodobně znemožní být znovu tak populárním (jako byl v letech 2003–2010, pozn. red.)“.

Otázkou tak je, zda má současná růžová vlna potenciál přežít delší časový horizont. Už jen těsná vítězství mnoha levicových politiků naznačují, že latinskoamerická pravice je stále poměrně odolná – boduje zejména mezi sociálními konzervativci a rostoucím počtem evangelikálních křesťanů.

Vítězství Luly bylo i přes Bolsonarovy neúspěchy těsné, zvolen byl 50,9 procenta voličů. V Kolumbii zase zvítězil levicový politik Gustavo Petro před Rodolfem Hernándezem jen o tři procentní body. Podpora chilského prezidenta Gabriela Borice, který zvítězil s 56 procenty hlasů, se loni v listopadu pohybovala jen okolo sedmadvaceti procent.

Dále někteří levicoví lídři čelili opozici, která byla odhodlaná použít jakékoliv prostředky k převzetí moci; například peruánský prezident Pedro Castillo čelil pokusům o impeachment. Když kvůli tomu chtěl na počátku prosince loňského roku rozpustit parlament, zákonodárcům se podařilo jej sesadit.

„Pokud by se některé z voleb konaly dnes, mnoho z těchto ‚růžových‘ vlád by zmizelo,“ myslí si analytik z The Economist Intelligence Unit Nicolas Saldias.