V Radě OSN pro lidská práva už nebude Venezuela

„Pokud by Venezuela byla zvolena, byl by to políček do tváře milionům Venezuelanů, kteří čelí represím tamního režimu,“ uvedla nevládní organizace UN Watch, která sídlí v Ženevě a která sleduje činnost OSN. Rovněž Louis Charbonneau z organizace Human Rights Watch (HRW) uvedl už minulý týden, že Venezuela nemůže být členem UNHRC mimo jiné proto, že v tamních káznicích je na 250 politických vězňů a v zemi jsou porušována lidská práva.

Venezuelská vláda kandidaturu pro další období zdůvodňovala mimo jiné tím, že Venezuela je „demokratický a sociální právní stát“. Řada zemí v čele s USA i Evropská unie ale v předchozích letech vládu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura kritizovaly za nesvobodné volby a porušování demokracie.