Ruské lži se rozpadají, mobilizace je přiznáním neúspěchu, reaguje Západ na Putinův projev

Jako o předvídatelné mluví o ruské mobilizaci šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Rusové namísto zničení Ukrajiny dostali po 210 dnech války mobilizaci, uzavření hranic, zablokování bankovních účtů a tresty vězení za dezerci, napsal. „Vše jde stále podle plánu, že? Život má velký smysl pro humor,“ doplnil.

Putinův kritik a uvězněný opoziční představitel Alexej Navalnyj varoval, že mobilizace povede k obrovské tragédii. „Je jasné, že se tento zločin, tato agresivní válka zhoršuje, prohlubuje. Putin se do ní snaží zapojit co největší množství lidí. Chce, aby se stovky tisíc lidí ušpinily krví. Samozřejmě to povede k enormním tragédiím a obrovskému množství ztrát na životech. Nepovede to k ničemu dobrému,“ uvedl.

Britský ministr obrany Ben Wallace podotkl, že částečná mobilizace je přiznáním, že invaze na Ukrajinu selhává. „Vladimir Putin a jeho ministři poslali desítky tisíc vlastních lidí na smrt, nevybavených a špatně vedených. Žádné množství propagandy nemůže zakrýt fakt, že Ukrajina vítězí,“ napsal.

„Pseudoreferenda a mobilizace jsou známkou slabosti, ruského selhání. Spojené státy nikdy neuznají ruské nároky na údajně anektované ukrajinské území a budou Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude nutné,“ vzkázala americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinková.