Trump na Blízkém východě budil vášně. Přiškrtil Írán, opustil Sýrii a Saúdům prominul vraždu

Ostatní mocnosti se naopak rozhodly v jaderné dohodě s Íránem pokračovat a samotná islámská republika bojuje proti restrikcím po svém – třeba tak, že do země láká turisty, když pro ně zrušila problémová razítka do pasu . Teherán zároveň varuje, že nejhůř dopadnou americká opatření na migranty, kteří mohou zamířit na Západ. Už letos zemi opustily statisíce Afghánců

22. července 2018 : Íránský prezident Hasan Rouhání do USA vzkázal, že „Amerika by měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek“. Trump o den později na svém Twitteru reagoval, že Írán by už nikdy neměl vyhrožovat Spojeným státům, jinak pocítí důsledky tohoto chování.

27. ledna 2017 : Trump podepsal exekutivní příkaz o přísnějším prověřování imigrantů, který měl na 120 dnů pozastavit americký program o přijímání uprchlíků, do odvolání zakazoval vstup do USA migrantům ze Sýrie a dále na 90 dnů zakazoval vstup lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Opatření se týkalo sedmi zemí včetně Íránu. Dekret poté několikrát přepracoval.

Netanjahu považuje přesun ambasád z Tel Avivu do Jeruzaléma za logický krok. „Král David před třemi tisíci lety založil Jeruzalém jako hlavní město – Jeruzalém byl hlavním městem vždy. Je to sídlo naší vlády, našich soudů, legislativy. Neexistuje žádné jiné hlavní město. A je na čase, aby byl Jeruzalém jako hlavní město uznán. Udělaly to Spojené státy, Guatemala, Brazílie o tom přemýšlí. Je to jen otázka času, než se k tomu připojí také evropské země,“ řekl izraelský premiér v nedávném rozhovoru pro ČT.

Za přesun české ambasády do Jeruzaléma lobbuje dlouhodobě prezident Miloš Zeman. Koncem listopadu slíbil přímo v izraelském parlamentu, že udělá vše pro to, aby se tento krok uskutečnil. V Knesetu vystoupil s projevem jako vůbec první český politik. „Nejsem diktátor, bohužel, ale slibuji, že se vynasnažím, abychom dosáhli třetího kroku po honorárním konzulátu a Českém domě (v Jeruzalémě), a můžete hádat, co ten třetí krok bude,“ vzkázal Izraelcům Zeman.