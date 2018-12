Desetitisíce mrtvých, miliony hladovějících. Ve Švédsku se jedná o „konci jemenské katastrofy“

Jednání probíhá v městečku Rimbo severně od Stockholmu. Zmocněnec OSN pro Jemen Martin Griffiths na úvod řekl, že chce, aby se hovořilo o omezení bojů, o letišti v Saná a zpřístupnění Jemenu dodavatelům humanitární pomoci. „Od vůdců obou delegací jsem dostal jasný vzkaz. Mluvili o tom, co od setkání ve Švédsku očekáváme, stejně jako to očekávají i lidé v Jemenu: tedy o zmírnění násilí,“ upozornil Griffiths.

Mírové rozhovory zahájila švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová, která zdůraznila, že katastrofu v Jemenu je třeba ukončit, a vyzvala obě strany k poctivým jednáním. Popřála jim odvahu a také to, aby dospěly ke kompromisu.

Občanská válka v Jemenu vypukla v březnu 2015, od té doby zahynuly podle odhadů desítky tisíc lidí, z domovů odešly tři miliony Jemenců a miliony jich zápasí s hladem. Podle OSN je „humanitární situace v Jemenu nejhorší na světě“, ohroženo hladem je až 14 milionů lidí. Zhruba 22 milionů lidí potřebuje pomoc a ochranu. Podle odhadů společnosti Save The Children válku nepřežilo 85 tisíc dětí, které zemřely hladem či na různé nemoci.

OSN svolala rozhovory už v září do Ženevy, ale povstalci na ně tehdy nedorazili. Tentokrát se podařilo jejich účast zajistit několika vstřícnými kroky. Povstalci mohli odvézt do Ománu padesát svých zraněných lidí a před rozhovory byla uzavřena dohoda o výměně stovek zajatců.

Na stole byla řešení mírová i násilná, mezi oběma státy vypuklo i několik střetů . Posun nastal až s rozkladem socialistického bloku koncem 80. let, kdy adenská vláda přiznala kolaps socialistické orientace, která JLDR přivedla na práh hospodářského zhroucení a politické izolace v arabském světě. Sjednocení dvou jemenských států v Jemenskou republiku bylo vyhlášeno v Adenu 22. května 1990.

Mezitím šíitští povstalci zabili v prosinci 2017 v Saná bývalého prezidenta republiky z let 1990–2012 Alího Abdalláha Sáliha, který se k rebelům v roce 2014 přidal, v posledních měsících s nimi ovšem přerušil kontakty.

Během konfliktu bylo několikrát dojednáno příměří, nikdy ale nevydrželo. Kromě hlavních bojů mezi vládními vojáky a šíitskými rebely se do konfliktu zapojili i jihojemenští separatisté, část území země ovládají různé teroristické skupiny jako al-Káida či takzvaný Islámský stát (IS). Obě provedly v minulých letech několik atentátů, například při útoku IS na vojenský areál v Adenu zahynulo v srpnu 2016 přes sedmdesát lidí.

Obyvatele drtí vysoké ceny, závislost na pomoci roste

Hospodářství nejchudší země Blízkého východu je totálně rozpadlé, stojí produkce ropy i plynu. Jemenský rijál jen za letošek ztratil přes 35 procent hodnoty, a to navzdory daru dvou miliard dolarů od Saúdské Arábie místní centrální bance. Pád místní měny způsobil prudké zvýšení cen různých produktů, zejména potravin. Asi tři čtvrtiny z 22 milionů obyvatel je proto závislých na mezinárodní pomoci.