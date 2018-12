Vojenská síla „arabského NATO“ by stála na Saúdech a Egyptu. Vzniku aliance brání i blokáda Kataru

List Financial Times zase upozorňuje na rozdílná stanoviska arabských států, pokud jde o válku v Jemenu. Státy GCC vedené Saúdy a podporované USA vedou válku po boku tamní vlády proti šíitským povstalcům s vazbami na Írán. Egypt se ale v krvavých bojích odmítl víc angažovat a poslat do Jemenu větší množství vojáků. Arabské země nebyly schopny šíitské rebely definitivně porazit od roku 2015, kdy začaly s nálety.

Největší překážku ale představuje pro vznik „arabského NATO“ spor mezi arabskými státy ohledně Kataru. Saúdská Arábie, Emiráty, Bahrajn a Egypt zahájily před rokem a půl diplomatickou a ekonomickou blokádu Kataru kvůli údajné podpoře terorismu a vazbám na Írán. Katar je přitom členem GCC, stejně jako pět arabských zemí, jež by mohly tvořit vojenskou alianci. Katar obvinění a ultimáta odmítá, kvůli bojkotu se navíc jeho vazby na Teherán zúžily – Írán do emirátů dodává mimo jiné potraviny.

Podle Čejky politická situace po arabském jaru ještě zvýraznila spory mezi Saúdskou Arábií a Íránem jako regionálními velmocemi. „Začaly k získávání spojenců využívat i rozdílů mezi sunnitským a šíitským pojetím islámu. Pokud však bude myšlenka nějaké regionální vojenské aliance postavená právě na zvýrazňování těchto rozdílů, bude to pro region a jeho obyvatele v dlouhodobém důsledku destruktivní, neboť to bude nadále prodlužovat už tak velmi silné mezikonfesní krveprolévání,“ obává se Čejka.

Postoj Ruska ke vzniku protiíránské arabské aliance je přitom komplikovaný. „Ačkoli by to mohlo prizmatem bipolarity vypadat tak, že Rusko bude zásadně proti – a Rusko skutečně je v mnoha ohledech spojencem Teheránu – tak Egypt má stále bližší a užší vztahy s Ruskem. Nedávno se konalo společné egyptsko-ruské cvičení, takže to není tak zrcadlové, že by Rusko říkalo ne a USA ano,“ upozornil začátkem listopadu zpravodaj ČT David Borek.

Teherán vznik arabské aliance kritizuje. Jde podle něj o snahy odsouzené k nezdaru a „stínohru Washingtonu“, říká Borek. „Írán to označuje v podstatě za reprízu Bagdádského paktu, popřípadě organizace CENTO, což byly dvě organizace, které fungovaly na Blízkém východě v 50. až 70. letech. Jejich členem byl do islámské revoluce i Írán. V očích současného establishmentu v Teheránu byly prodlouženou rukou amerického imperialismu,“ uvedl zpravodaj.