Američané tlačí Saúdskou Arábii k příměří v Jemenu. Přitvrdili po vraždě novináře Chášakdžího

Vražda Chášakdžího diametrálně změnila situaci

Válka v Jemenu trvá už přes patnáct set dní. Nechala za sebou padesát tisíc mrtvých, statisíce zraněných, miliony uprchlíků a hladovějících . Osmdesát procent nemocnic, škol a elektrických rozvodů je v troskách. Vítězství se přitom zatím nekloní ani k Íránem podporovanému severu ani k jihu, na jehož straně bojují Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie.

Zlom přinesla až prozrazená státní vražda opozičního novináře Džamála Chášakdžího, která silně otřásla vztahy mezi Washingtonem a Rijádem.

Americkým trestem za vraždu na istanbulském konzulátu by mohlo být omezení vojenské podpory v Jemenu. Saúdské bombardéry zatím tankují u Američanů, používají jejich zbraně i vojenské informace. Americký ministr obrany James Mattis ale naznačil, že by se to mohlo brzy změnit.

„Během třiceti dní chceme všechny u mírového vyjednávacího stolu na základě příměří, stažení k hranicím a konce bombardování,“ prohlásil Mattis. Jeho výzva míří hlavně k saúdskému korunnímu princi Muhammadovi bin Salmánovi.