Předzvěst vzniku „arabského NATO“. Rozsáhlé vojenské cvičení v Egyptě má varovat Írán

Postoj Ruska je komplikovanější. „Ačkoli by to mohlo prizmatem bipolarity vypadat tak, že Rusko bude zásadně proti – a Rusko skutečně je v mnoha ohledech spojencem Teheránu – tak Egypt má stále bližší a užší vztahy s Ruskem. Před několika týdny se konalo společné egyptsko-ruské cvičení, takže to není tak zrcadlové, že by Rusko říkalo ne a USA ano,“ upozornil Borek.

Aliance odsouzená k nezdaru, zní z Teheránu

Za přidruženého člena aliance lze de facto považovat Izrael, formálně se ale manévrů neúčastní, konstatoval blízkovýchodní zpravodaj. Teherán vznik takové aliance kritizuje. Jde podle něj o snahy odsouzené k nezdaru a „stínohru Washingtonu“, vysvětlil Borek.

„Írán to označuje v podstatě za reprízu Bagdádského paktu, popřípadě organizace CENTO, což byly dvě organizace, které fungovaly na Blízkém východě v 50. až 70. letech. Jejich členem byl do islámské revoluce i Írán. V očích současného establishmentu v Teheránu byly prodlouženou rukou amerického imperialismu,“ uvedl Borek.