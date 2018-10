Mezinárodní soudní dvůr nařídil, aby USA zrušily část protiíránských sankcí

4. září 2015 : Donald Trump, který byl v té době jedním z uchazečů o republikánskou nominaci na úřad amerického prezidenta, řekl, že pokud bude zvolen do Bílého domu, bude pracovat na zlepšení „příšerné“ mezinárodní dohody s Íránem. Trump uvedl, že dohodu s Íránem „vyjednali naprosto nekompetentní lidé“.

27. ledna 2017 : Trump podepsal exekutivní příkaz o přísnějším prověřování imigrantů, který měl na 120 dnů pozastavit americký program o přijímání uprchlíků, do odvolání zakazoval vstup do USA migrantům ze Sýrie a dále na 90 dnů zakazoval vstup lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Opatření se týkalo sedmi zemí včetně Íránu. Dekret poté několikrát přepracoval.

22. července 2018 : Íránský prezident Hasan Rouhání do USA vzkázal, že „Amerika by měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek“. Trump o den později na svém Twitteru reagoval, že Írán by už nikdy neměl vyhrožovat Spojeným státům, jinak pocítí důsledky tohoto chování.