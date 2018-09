Signatáři dohody s Íránem chtějí obejít sankce USA

Zbývající signatáři mezinárodní jaderné dohody s Íránem se po odstoupení Spojených států dohodli spolupracovat na vytvoření zvláštního mechanismu, který jim nadále - nehledě na americké sankce - umožní s Teheránem obchodovat. A to včetně nákupu íránské ropy. Po setkání s činiteli Británie, Číny, Francie, Německa, Ruska a Íránu na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku to novinářům sdělila šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová.