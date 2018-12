Ofenziva na severu Sýrie je nepřijatelná, mohou tam být naši vojáci, reaguje Pentagon na Turky

Nová turecká ofenziva proti kurdským milicím YPG na severu Sýrie, kterou ve středu avizoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, by byla nepřijatelná. Uvedlo to americké ministerstvo obrany. Milice na severu Sýrie bojují spolu s americkými jednotkami proti radikálům z organizace Islámský stát (IS).