Turecko během několika dní zahájí v Sýrii ofenzivu proti Kurdům, oznámil Erdogan

Ankara považuje kurdské milice YPG za teroristickou organizaci. Důvodem turecké operace na severu Sýrie je ale hlavně obava z rostoucího vlivu Kurdů v regionu u turecké hranice, na jejíž druhé straně působí separatistická organizace Strana kurdských pracujících (PKK). Ta vede s tureckou armádou už několik desetiletí ozbrojený boj za autonomii Kurdů.

Turecko minulý měsíc oznámilo, že dohoda o Manbidži by měla být naplněna do konce roku. Od listopadu v tomto městě působí společné americko-turecké hlídky, předtím zajišťovaly hlídky v oblasti Turecko a Spojené státy odděleně. Kurdské milice se v roce 2016 podílely na osvobození Manbidže od IS.