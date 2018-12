Z Íránu zasaženého sankcemi odešly statisíce Afghánců. Někteří chtějí do Evropy

Hospodářské problémy už letos vyhnaly z Íránu více než 700 tisíc Afghánců bez dokumentů. Píše to agentura Reuters s odkazem na organizaci OSN pro migraci. Kritici mají obavy, že se Afghánistán stane vedlejší obětí protiíránských sankcí. Podle zpráv íránských médií se mnoho Afghánců vrátilo domů. Část z nich se ale snaží dostat do Turecka - a následně do Evropy.