Saúdskoarabský prokurátor chce trest smrti pro pět lidí obviněných z vraždy Chášakdžího

Prokurátor Saúd Mudžíb zdůraznil, že do vraždy nebyl zapleten saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Osobou, která vraždu nařídila, je podle něj bývalý poradce královského dvora Saúd Kahtání. Ten stál v čele týmu „vyjednavačů“, který měl zařídit návrat Chášakdžího do vlasti. Novinář byl údajně zabit poté, co jednání o jeho návratu selhalo. Jeho tělo se dosud nenašlo, řekl prokurátor.

Dodal, že Kahtání má zakázáno cestovat a je vyšetřován. Případ byl předán soudu. Rijád požádal Ankaru, aby podepsala dohodu o spolupráci na pokračujícím vyšetřování.