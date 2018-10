Saúdové přiznali, že novinář Chášakdží zemřel na jejich konzulátu. Kam zmizelo tělo, neřekli

Chášakdžího tělo bylo podle zdroje předáno „místnímu spolupracovníkovi“, na konzulátu se ale nenašlo. Saúdskoarabský prokurátor v prohlášení neuvedl, kam bylo tělo uloženo, či zda o tom Rijád hodlá Turecko informovat. Kritici naopak uvádí, že saúdskoarabské úřady Chášakdžího tělo nechtějí předat turecké policii, jelikož by to sloužilo jako důkaz toho, jak brutálně byl před vraždou mučen.

„Nebyly tu žádné příkazy ho zabít nebo ho unést,“ uvedl zdroj, který si přál zůstat anonymní. Dodal však, že Rijád dlouhodobě požaduje návrat kritiků do království. „MbS o této konkrétní operaci nic nevěděl a určitě nenařídil někoho unést nebo zavraždit. Věděl ale o obecné instrukci říkat lidem (kritikům vedení), aby se vrátili (do Saúdské Arábie),“ řekl zdroj.

Podle tureckých médií existuje audionahrávka zachycující mučení a vraždu novináře. Tým saúdskoarabských agentů podle tureckého zdroje amerického listu The New York Times novinářovo tělo následně rozřezal speciální pilou.

Trump věří saúdskoarabskému vysvětlení

Americký prezident Donald Trump věří saúdskoarabskému vysvětlení smrti Chášakdžího. Prohlásil, že oznámení Saúdské Arábie je dobrým a velkým prvním krokem. Uvedl také, že si nyní chce promluvit se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem a teprve hodlá přijmout případná opatření.

To, co se novináři stalo, považuje za nepřijatelné. Podle Trumpa by měla být Saúdská Arábie potrestána „nějakou formou sankcí“. Byl by ale rád, kdyby sankce nepostihly americký prodej zbraní Saúdské Arábii. Zdůraznil také, že Spojené státy potřebují Saúdskou Arábii jako protiváhu Íránu na Blízkém východě.

Americký prezident už minulý týden řekl, že nechce, aby případná americká reakce znamenala ztrátu amerických pracovních míst kvůli tomu, že USA zastaví prodej zbraní a vojenského vybavení do Saúdské Arábie, která je na Blízkém východě klíčovým spojencem USA. K zastavení zbrojních dodávek už vyzvali někteří senátoři. Na dalším postupu vůči Saúdské Arábii bude spolupracovat s Kongresem.