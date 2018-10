Turci hledají v lese pozůstatky saúdského novináře. Trump už věří, že je po smrti

Při prohledávání saúdskoarabského konzulátu a rezidence konzula v Istanbulu se našly mimo jiné otisky prstů jednoho z patnácti podezřelých z vraždy novináře, a sice forenzního experta Saláha Muhammada Tubajdžího, napsal server televize Al-Džazíra s odkazem na zdroje v turecké policii a kanceláři veřejného prokurátora. Otisky se prý nacházely kolem zásuvky na konzulátu.

Chášakdží navštívil začátkem října konzulát v Istanbulu, aby si vyřídil dokumenty ke svatbě. Podle kamerových záznamů ale budovu už neopustil. Zdroj v turecké policii podle webu Al-Džazíra sdělil, že 11 minut dlouhý audiozáznam dokládá, že Chášukdží byl bit, už když vstoupil do budovy konzulátu.

Turecká policie 6. října oznámila, že konzulát ve stejné době jako novinář navštívila skupina saúdskoarabských úředníků, kteří přiletěli dvěma letadly z Rijádu. Tým saúdskoarabských agentů podle tureckého zdroje amerického listu The New York Times prý novinářovo tělo rozřezal speciální pilou.

Chášakdžího zradil někdo z blízkých, naznačila Al-Džazíra

Nikdo z patnácti podezřelých nepřicestoval do Turecka na falešný pas, uvedla Al-Džazíra. Server také s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsal, že osoba blízká Chášakdžímu poskytovala Saúdské Arábii informace od chvíle, kdy přijel do Turecka.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že předpokládá, že novinář je mrtvý. „Skutečně to tak vypadá, je to velmi smutné,“ prohlásil šéf Bílého domu. Americká odpověď Saúdské Arábii bude pravděpodobně „velmi přísná“, zdůraznil prezident. Stále ale čeká na zprávu, co přesně se s novinářem stalo. „Uvidíme, co se stane, OK?,“ uvedl ve čtvrtek.