Jak moc dráždit novinářovou smrtí? Saúdská Arábie by dokázala ochromit trh s ropou

Komentář Saúdské Arábie, která je největším vývozcem na světě, porušil základní tabu ropného trhu, myslí si konzultant organizace IHS Markit zaměřený na Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) Roger Diwan. Podobný krok se považuje za něco neslýchaného už od roku 1973, kdy arabské embargo vyvolalo první ropnou krizi.

O několik měsíců později se krize zmírnila. Embargo bylo odvoláno v březnu 1974 po vyjednáváních ve Washingtonu . Zvýšené ceny ropy však přetrvaly a následná inflace způsobila sérii ekonomických recesí, která trvala až do počátku osmdesátých let a ukončila dlouhotrvající období poválečné prosperity.

Bez ohledu na to, co vedení země zamýšlí, porušilo nedělní prohlášení dlouhodobý ortodoxní postoj království - že ropa se nespojuje s politikou, píše dále Bloomberg. Fálih během nedávné diplomatické roztržky s Kanadou ministr zopakoval, že království má pevnou a dlouhodobou politiku, podle níž se vývoz ropy nemíchá s politickými záměry.

Následky? Destabilizace globálního trhu a pokles poptávky po ropě

Například státní ropná společnost Aramco dodávala ropu rafinerii v Kanadě, přestože Rijád zpřetrhal většinu dalších ekonomických vazeb, upozorňuje Bloomberg.

Pouhý náznak, že Saúdská Arábie využije ropu jako ekonomickou zbraň, vyvolává vzpomínky na fronty u čerpacích stanic a stagflaci v západním světě. Existují však i dobré důvody, proč Saúdská Arábie dosud nechtěla využívat svého vlivu na ropném trhu jako politického nástroje.

Pokud by se totiž Saúdové rozhodli k odvetě a využili k tomu ropu, způsobilo by to pohromu, upozorňuje obchodník Stephen Innes ze společnosti Oanda. „Globální trhy by to tak destabilizovalo, že by současné obchodní napětí mezi USA a Čínou vypadalo jako stolní hra Axis & Allies,“ prohlásil.

Ve střednědobém horizontu by to vedlo k masivní zkáze poptávky po ropě a urychlilo zavádění obnovitelných zdrojů energie a elektrických aut, upozorňuje Bloomberg.