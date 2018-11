Turismem proti sankcím. Do Íránu nově bez razítka, stačí elektronické vízum

Změny platí od čtvrtka. „Po jednání s ministerstvem zahraničí mohou od dnešního dne zahraniční turisté a obchodníci vstupovat do Íránu bez obav s elektronickým vízem,“ citovala Múnesána agentura DPA. Tím se ruší potřeba mít v pase razítko a lidem ze všech zemí to umožní cestovat do Íránu bez obav, dodal.

Lidé, kteří navštíví Írán, Irák, Sýrii, Súdán, Libyi, Somálsko a Jemen čelí od roku 2015 omezením, když žádají o víza do USA. Opatření dopadá i na vlivné činitele – v červnu kupříkladu nebyla schválena internetová žádost o vstup do USA bývalému šéfovi NATO Javierovi Solanovi, protože předtím cestoval do Íránu.

Tyto problémy mnoho cizinců od cest do Íránu odrazovaly. Teherán nyní doufá, že díky vstupu bez razítka se situace zlepší. Vzhledem k tomu, že země čelí novým sankcím USA a hospodářské krizi, obrací se islámská republika stále více k cestovnímu ruchu jako alternativnímu zdroji příjmů.