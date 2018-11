Podle Trumpa CIA neviní saúdského korunního prince z vraždy Chášakdžího

Turecko, které vede vlastní vyšetřování, však závěry saúdského prokurátora odmítá a tvrdí, že za vraždou novináře stojí právě princ bin Salmán. Důkazy včetně zvukových záznamů z konzulátu poskytla turecká strana dalším zemím, včetně Spojených států.

„Dostal jsem (vyšetřovací) zprávu. Nedošli k závěru – a nevím, zda to někdo dokáže – potvrdit, že je za tím korunní princ,“ řekl Trump novinářům. „Ať to udělal, nebo neudělal, vehementně to popírá,“ dodal americký prezident. Podle něj by „možná měl být shledán odpovědným celý svět, protože svět je krutým místem. Svět je hodně, hodně kruté místo“. Trump už tento týden poznamenal, že je možné, že princ bin Salmán o připravované vraždě věděl.