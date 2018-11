Rozkaz k vraždě Chášakdžího dal saúdský korunní princ, píše Washington Post s odkazem na CIA

Vraždu saúdskoarabského investigativního novináře Džamála Chášakdžího údajně nařídil přímo saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Zjistila to tajná služba CIA, tvrdí web listu The Washington Post, který odkazuje na zdroje obeznámené se situací. Rijád odmítá, že by princ měl s činem něco společného.