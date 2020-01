Zeman chce místo sebe poslat do Číny Hamáčka. V Rusku si bude stěžovat kvůli zpochybňování srpna 68

Miloš Zeman chce požádat vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby ho na cestě do Číny zastoupil. „Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala. Mluvím o investicích. A z toho vyplývá, že to, že tam pojede sice významná politická osobnost, ale přece jen ne prezident, je jakýsi signál,“ řekl Zeman Blesku. Rovněž má za to, že do komunistické velmoci cestoval jako prezident už pětkrát a nyní je řada na někom dalším.

Prezident má pochopení pro postoj čínské strany, kterou mohou iritovat kroky pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) vedoucí k vypovězení ustanovení o politice jedné Číny ze sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem, podobně jako plánovaná cesta na Tchaj-wan předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Pokud Kubera svou cestu uskuteční, podle Zemana to určitě poškodí české ekonomické vztahy s Čínou.